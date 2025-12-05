Progetto fan per rimasterizzare e unificare The Elder Scrolls IV e V, Skyblivion, rimandato al 2026

HQ

Il progetto mod per unificare e aggiornare gli ultimi due grandi giochi single-player di The Elder Scrolls, Oblivion e Skyrim, ha fatto grandi passi avanti quest'anno. A settembre, Skyblivion, come viene chiamata, offriva 15 minuti di gameplay, e sembrava davvero che il 2025 sarebbe stato l'anno di uscita della mod, che è in sviluppo dal 2017, o forse anche prima. Ma ora sappiamo che non sarà più così.

Perché in un nuovo diario di sviluppo, il responsabile del progetto della mod, 'Rebelzize', ha confermato il ritardo di Skyblivion al 2026. "Anche se il gioco è al suo meglio, abbiamo ancora alcune sfide finali da superare che richiederanno ancora un po' di tempo."

Tuttavia, e approfittando dell'occasione per addolcire la cattiva notizia, lo sviluppatore ci ha anche aggiornati sullo stato attuale della mod, e la creazione della mappa del mondo è "completata al 100%". Anzi, l'hanno condivisa sul loro sito ufficiale, ed è un'esperienza interattiva e divertente. L'obiettivo è completare lo sviluppo di missioni e simili entro la fine dell'anno solare e dedicare il tempo che precede il rilascio 2026 a rifinire bug e glitch.

"Non c'è una scadenza concreta per questo, perché prevedo che ci lavoreremo fino al giorno del lancio." Speriamo che questo si traduca nell'esperienza definitiva di Elder Scrolls che tutti stavamo aspettando. Almeno, fino all'arrivo di The Elder Scrolls VI tra qualche anno.

Proverai Skyblivion l'anno prossimo?