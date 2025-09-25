Programma online Capcom TGS 2025: uno sguardo più da vicino al gameplay di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

HQ

La trasmissione TGS 2025 di Capcom è servita come aggiornamento sul franchise di maggior successo dell'azienda. Monster Hunter sarà molto sotto i riflettori nei prossimi mesi, sia con il terzo importante aggiornamento di Monster Hunter Wilds che con il rilascio di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Per questo titolo, e facendo seguito all'anteprima che abbiamo visto nell'ultimo Nintendo Direct, Capcom ha ampliato la storia che collega i regni di Azuria e Vermeil, che sono nel bel mezzo di un'escalation di tensione. Allo stesso tempo, una misteriosa piaga sta facendo impazzire i mostri e rendendoli più pericolosi e, come se non bastasse, nuove creature sono apparse oltre i confini e hanno messo molte specie a rischio di estinzione.

Tra le funzioni che abbiamo visto c'è quella dell'equitazione, attraverso la quale possiamo cavalcare mostri per esplorare il vasto mondo del gioco, e anche per combattere altri mostri su cavalcature.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection mantiene la sua data di uscita su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series e PC il 13 marzo 2026. Dai un'occhiata al trailer del programma online di Capcom qui sotto.