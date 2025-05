Programmare i pulsanti GL e GR sul nuovo Pro Controller non potrebbe essere più semplice

HQ

Come probabilmente saprai, puoi utilizzare i tuoi vecchi Joy-Con e Pro Controller per Switch 2, ma per coloro che lo desiderano verranno rilasciate anche alternative nuove e aggiornate. Ciò include un Pro Controller completamente ridisegnato, che offre, tra le altre cose, pulsanti programmabili sul retro, chiamati GL e GR.

Una clip su Bluesky (dall'app Nintendo Today ) mostra quanto bene questo nuovo Pro Controller sia integrato nel sistema e come sia possibile riprogrammare i pulsanti in modo quasi ridicolo. Il sistema ricorda anche le tue scelte per ogni partita, quindi non c'è nulla da ripetere a meno che tu non voglia cambiare qualcosa.

Cosa ne pensi di questa configurazione?