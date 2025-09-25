Project Evilbane offrirà intensi combattimenti RPG d'azione cooperativi

Se ti sei sintonizzato sul recente Tokyo Games Show Broadcast ospitato da Xbox, avrai una certa familiarità con molti dei giochi promettenti che erano in offerta. Uno di questi esempi è Project Evilbane, un gioco di ruolo d'azione che cerca di presentare combattimenti emozionanti contro nemici duri, con l'ulteriore avvertenza che si tratta di un gioco cooperativo fatto per un gameplay dinamico a quattro giocatori.

Possiamo vederlo in azione in quello che è in realtà il secondo trailer del gioco, che anticipa anche una lotta incredibilmente impegnativa contro quello che viene soprannominato il "nemico supremo con il potere di distruggere il mondo".

Non sappiamo ancora quando Project Evilbane farà il suo grande arrivo, ma sappiamo che verrà lanciato almeno il Xbox Series X/S. Sta anche offrendo test pre-alpha in questo momento in cui Xbox Insiders può richiedere di far parte dell'esperienza per mettere il gioco alla prova prima del suo eventuale lancio e persino dei test futuri.