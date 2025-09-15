Project Gravity: il sequel di SSX che non abbiamo mai avuto modo di giocare

HQ

Molti di noi ricordano con affetto i giorni di gloria degli anni 2000, quando SSX dominava le piste. La serie ha offerto trucchi oltraggiosi, una fisica esagerata e una colonna sonora che potrebbe scuotere il tetto di qualsiasi baita sciistica. Dopo un breve reboot del 2012, l'amato franchise è stato tristemente dormiente, ma nuovi concept art ora anticipano quello che avrebbe potuto essere il suo successore spirituale: Project Gravity.

Il progetto, sviluppato in 2K da molti dei creatori originali di SSX, tra cui Steve Rechtschaffner e Larry LaPierre, è stato ufficialmente cancellato nel 2024 prima di essere rivelato. Secondo Kotaku, la cancellazione è stata un grande colpo di fortuna per tutte le persone coinvolte, ma grazie a Gordon Wang ora abbiamo un assaggio di ciò che ci siamo persi. Sulla sua pagina ArtStation, ha pubblicato sia screenshot in-engine che sorprendenti pezzi concettuali che mostrano ampie vette alpine, binari futuristici e piste che sembrano essere state strappate direttamente da un classico gioco SSX.

Anche se Project Gravity probabilmente non vedrà mai la luce del giorno, molti degli sviluppatori rimangono ai SuperNatural Studios, quindi chissà cosa potrebbero inventare dopo. Nel frattempo, almeno abbiamo la splendida Hyperyuki da aspettarci, che dovrebbe aiutare a soddisfare quella persistente fame di SSX.