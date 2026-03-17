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Ho vissuto Project Hail Mary circa cinque anni fa, dove mi è piaciuto molto, anche se dopo non ricordavo molto della trama. È stata davvero una piacevole sorpresa quando mi sono sistemato al mio posto da cinema, perché Project Hail Mary ti tiene sempre all'erta. Mi piace Ryan Gosling e mi è sempre piacito. Non molti attori riescono a portare avanti un film di 2,5 ore come questo, soprattutto perché passiamo il settantacinque per cento del tempo con lui. È diretto da Phil Lord e Christopher Miller. La coppia che, tra le altre cose, ci ha regalato The Lego Movie, che è stato sorprendentemente divertente.

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Per chi non conoscesse la storia, ecco un breve riassunto: lo scienziato e insegnante Ryland Grace si risveglia da solo su un'astronave a diversi anni luce dalla Terra. La sua memoria inizia lentamente a tornare, e si scopre che è in missione per fermare una misteriosa sostanza che sta uccidendo il sole e, con esso, l'umanità. Durante il viaggio, fa un'amica inaspettata. Questa è la storia in poche parole. È fantascienza, ma sembra comunque radicato nella realtà, almeno in parte.

Ricordo che, come scrittore, ero in qualche modo affascinato dal libro proprio perché tutto sembrava ben documentato e realistico, e mi resi conto che Andy Weir aveva o dedicato un enorme tempo alla ricerca o era molto bravo a raccontare una buona storia. Weir ha, tra l'altro, co-scritto la sceneggiatura del film con Drew Goddard, che ha anche scritto, tra le altre cose, The Martian, che in un certo senso è piuttosto simile.

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Project Hail Mary sembra un mix tra The Martian e Moon (un film che adoro assolutamente). Quello che mi preoccupava un po' quando ho visto il trailer era che il risultato finale sarebbe sembrato troppo forzato, che avrebbero forzato un'abbondanza di sfumature. Non fraintendetemi, adoro l'umorismo quando funziona e in Ave Maria, funziona, persino in modo fantastico. Sono scoppiato a ridere più volte. Ogni singola battuta colpisce nel segno, ma vado oltre: il fatto è che, ai miei occhi, tutto funziona in Project Hail Mary. La recitazione, e non solo Gosling, ci sono una serie di scene ambientate sulla Terra sotto forma di flashback del tempo prima che venga lanciato nello spazio, e quelle scene sono assolutamente superbe, ognuna di esse. Visivamente, è un banchetto per gli occhi (vedete al cinema, gente!), il design sonoro è superbo, la musica è brillante e la sceneggiatura è di prim'ordine.

Come detto sopra, è divertente (sorprendentemente sottile) ed è snervante e profondamente emotivo sotto molti aspetti. C'è una scena ambientata nella mensa di una nave militare prima dell'inizio della missione, dove un comandante di missione molto rigido canta il karaoke. Potrebbe sembrare un momento divertente, ma no, tutt'altro. Questa è stata una delle scene più emozionanti che abbia visto da molto tempo, e sono rimasto seduto nell'oscurità del cinema con un nodo in gola, dicendomi che avevo appena avuto qualcosa nell'occhio. Ci sono ancora alcune scene davvero belle, va detto che due ore e mezza volano velocemente. Non ci sono scene noiose, nulla che sembri superfluo, e tutto è esattamente dove dovrebbe essere.

Ecco il punto: guardo molti film e molte serie TV. È raro che io sia sorpreso, affascinato o qualcosa del genere. In un certo senso, è come se quel bambino che divorava ogni film riusciva a trovare e stava sul bordo della sedia ad aspettare nuovi blockbuster si fosse un po' spento. Raramente mi entusiasmo. Circa una volta ogni due anni, trovo un film che praticamente mi fa sedermi e sorridere un po' durante tutto (a parte quando sono quasi in lacrime, ovviamente) e l'ultima volta che ho visto un film del genere al cinema è stato probabilmente Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che ho trovato un intrattenimento assolutamente brillante.

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Project Hail Mary è uno di quei film, dall'inizio alla fine. È il primo film da top score dell'anno, il miglior film dell'anno finora e devi assolutamente vederlo. Va anche aggiunto che è significativamente migliore di Interstellar. Amo Christopher Nolan, o almeno lo ero prima delle fette di sonno di Tenet e Oppenheimer, che non erano affatto fantastiche come si dice. Interstellar ha molto che funziona molto bene e alcune scene assolutamente fantastiche, ma è anche estremamente pretenzioso e chi diavolo ha approvato quella scena nella biblioteca alla fine? Project Hail Mary è come il cugino più figo e un po' più divertente di Interstellar. È assolutamente imperdibile.