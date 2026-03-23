Project Hail Mary ottiene la più grande apertura al botteghino del 2026 finora

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Project Hail Mary, il nuovo film di fantascienza su Ryan Gosling che salva il mondo con la sua pietra domestica, è il più grande successo cinematografico dell'anno finora. Senza provenire da un franchise e senza bisogno di uomini in spandex, il film ha comunque incassato 141 milioni di dollari a livello globale nel suo weekend di apertura.

Secondo BoxOfficeMojo, 80,5 milioni di dollari di questo totale provengono dal mercato statunitense, mentre gli altri 60,4 milioni compaiono ovunque. Questo rende Project Hail Mary la più grande apertura al botteghino dell'anno finora, oltre a una delle più grandi aperture non affiliate a franchigie mai realizzate al botteghino globale. È anche la più grande apertura di Amazon MGM nelle sale, quindi sta davvero fissando degli standard alti per il resto dell'anno al botteghino.

Altrove, al botteghino, vediamo che Hoppers della Pixar continua a andare piuttosto bene, avendo incassato oltre 240 milioni di dollari a livello globale dopo lo scorso weekend. Ready or Not 2: Here I Come ha avuto un weekend di apertura più modesto, incassando 11 milioni di dollari per il sequel horror.