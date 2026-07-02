Project Hail Mary per debuttare domani Prime Video

Ricavi IMAX mondiali in calo del 13% rispetto all'anno scorso, nonostante i grandi incassi al botteghino

1 Maggio 2026 alle 15:44 NEWS. Scritto da Alex Hopley

Con Ne Zha 2 che aveva finanziato gran parte degli utili dell'azienda l'anno precedente, è facile capire perché non abbia ancora raggiunto gli stessi livelli di successo.