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Project Hail Mary

Project Hail Mary per debuttare domani Prime Video

Il film di fantascienza di successo, uno dei film più importanti dell'anno 2026 finora, ha ora una data fissa di debutto in streaming.

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Mentre molti di voi si sono riversati nei cinema per guardare Project Hail Mary all'inizio di quest'anno, portando il film a diventare uno dei film più importanti del 2026 finora, con 684 milioni di dollari all'attivo, sufficienti per essere la terza uscita cinematografica con il maggior incasso di quest'anno solare fino ad ora, se non avete visto il viaggio di Ryan Gosling verso le stelle potrete presto farlo comodamente da casa vostra.

È stato rivelato che Project Hail Mary arriverà su Prime Video già domani, 3 luglio. Sì, potrai guardare il film acclamato tramite il tuo abbonamento alla piattaforma di streaming questo fine settimana.

Se non sai cosa aspettarti da Project Hail Mary, puoi leggere la nostra recensione entusiasta del film qui, e credici, questa merita il tuo tempo.

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