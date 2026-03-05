Project Helix annunciato: la visione di Microsoft per la prossima Xbox

HQ

Microsoft ha ora presentato ufficialmente la prossima generazione di Xbox, nota come Project Helix, e ci sono forti segnali che sarà una piattaforma simile a un ibrido.

L'annuncio è stato fatto sui social media nientemeno che dalla nuovissima capo di Xbox, Asha Sharma, che ha confermato che questa è la prossima grande iniziativa hardware dell'azienda, progettata per gestire sia i giochi tradizionali Xbox che quelli per PC.

In breve, si tratta di una deviazione significativa rispetto al modello tradizionale e qualcosa che è del tutto in linea con i tentativi di Microsoft di sfumare il confine tra console e computer—tramite Game Pass e Play Anywhere. Ma Project Helix sembra destinato a fare un passo avanti, con una libreria di giochi che non è più strettamente legata a una piattaforma specifica.

La presentazione in sé è stata piuttosto poco drammatica e, a parte la conferma del nome provvisorio e del fatto che il progetto è vivo (e prospero), non sono state rivelate specifiche, design o funzionalità esatte. Tuttavia, ulteriori informazioni sono promesse durante la GDC, che inizierà il 9 marzo.

Cosa pensi di questa ambizione di lanciare una console ibrida?