Project Helix annunciato: la visione di Microsoft per la prossima Xbox
Microsoft ha ufficialmente alzato il sipario sulla prossima generazione di Xbox. Nome in codice Project Helix, la prossima piattaforma sembra sfumare il confine tra console e PC.
Microsoft ha ora presentato ufficialmente la prossima generazione di Xbox, nota come Project Helix, e ci sono forti segnali che sarà una piattaforma simile a un ibrido.
L'annuncio è stato fatto sui social media nientemeno che dalla nuovissima capo di Xbox, Asha Sharma, che ha confermato che questa è la prossima grande iniziativa hardware dell'azienda, progettata per gestire sia i giochi tradizionali Xbox che quelli per PC.
In breve, si tratta di una deviazione significativa rispetto al modello tradizionale e qualcosa che è del tutto in linea con i tentativi di Microsoft di sfumare il confine tra console e computer—tramite Game Pass e Play Anywhere. Ma Project Helix sembra destinato a fare un passo avanti, con una libreria di giochi che non è più strettamente legata a una piattaforma specifica.
La presentazione in sé è stata piuttosto poco drammatica e, a parte la conferma del nome provvisorio e del fatto che il progetto è vivo (e prospero), non sono state rivelate specifiche, design o funzionalità esatte. Tuttavia, ulteriori informazioni sono promesse durante la GDC, che inizierà il 9 marzo.
Cosa pensi di questa ambizione di lanciare una console ibrida?