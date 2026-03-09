Project Helix di Xbox è un PC che "emula" solo un'esperienza console, secondo gli insider

HQ

Dalla scorsa settimana, finalmente avevamo un nome da aggiungere al prossimo hardware di Xbox. Project Helix è la console che potrebbe essere l'ultima incursione di Xbox nel mondo delle grandi uscite hardware. Questo, se si deve credere a un insider, che ritengono che questo possa essere un prodotto strano e di nicchia che può giustificare per sempre il team verde che ha sventolato la bandiera bianca nella corsa alle console.

Insider SneakersSO, che aveva già riportato che Xbox sarebbe passata a multipiattaforma mesi prima che fosse rivelato, ha parlato molto a lungo di Project Helix su Neogaf. Rispondendo ad alcune speranze di più esclusive con questa nuova generazione di Xbox, SneakersSO ha detto che non c'è modo di "rimettere il genio nella bottiglia" e che le esclusive semplicemente non funzioneranno per ciò che Project Helix dovrebbe essere.

"Il problema è che stiamo pensando a questo come se fosse una nuova console e una nuova generazione di console - non lo è," SneakersSO ha scritto. "Questo è fondamentalmente un PC che utilizza la Windows Full Screen Experience (FSE) che abbiamo appena visto nel Rog Ally X per emulare un'esperienza console. La versione 'nativa' di Xbox SKU, che aveva un build target aggiornato per cui gli sviluppatori stavano creando i giochi, questo scomparerà, o meglio - non c'è un build target Xbox Helix, è solo una build UWP. Stai solo spedindo un gioco per il Windows Store. Hai ancora accesso alla tua libreria Xbox grazie all'emulazione BC, ma per quanto riguarda avere uno SKU 'nativo' per console Xbox su cui hai costruito il gioco, è fatto."

"È una versione set-top box del Rog Ally X, solo che è stata progettata da MS, sarà piuttosto costosa ed è fatta per un pubblico molto di nicchia. Chiunque pensi che questo sia rivolto a un pubblico di massa semplicemente non ha prestato attenzione," ha proseguito l'insider. È stato anche sottolineato che questo non ha nulla a che fare con la nuova capo Xbox Asha Sharma, poiché è stata portata in carico dopo che i fondi erano già stati impegnati per Helix, il che significa che è stata gravata nel portare a termine tutto fino alla fine.

"Non si illudono che questo sarà un momento Xbox 360. Questo non significa che non possa essere cool e soddisfare i loro appassionati più accaniti," ha detto SneakersSO. Se questo è ciò che è Project Helix, allora sarà sufficiente a soddisfare i fan Xbox che vogliono comprare solo una Xbox. Tuttavia, chi vuole i vecchi tempi della guerra console verrà lasciato indietro, dato che sembra che non ci sia una rivoluzione in arrivo con Project Helix, e Xbox sa di essere fuori dalla gara.