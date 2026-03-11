Project Helix prosegue mentre Xbox condivide nuovi dettagli alla GDC

HQ

Quando il Progetto Helix è stato ufficialmente annunciato la scorsa settimana, è stato accompagnato dalla promessa di ulteriori informazioni durante la GDC. E infatti, oggi ci è stato offerto qualche dettaglio in più sulla prossima generazione di Xbox. Tra le altre cose, Jason Ronald di Microsoft ha confermato che le versioni alpha di Project Helix saranno distribuite agli sviluppatori all'inizio del prossimo anno. Questo ci dà un'idea della tempistica e del fatto che lo sviluppo della console sta ora entrando in una fase più concreta.

"Invieremo versioni alpha di Project Helix agli sviluppatori a partire dal 2027."

Project Helix è descritto come una sorta di ibrido tra una console tradizionale e un PC, con ambizioni tecniche notevoli. Tra le altre cose, menziona un chip AMD appositamente progettato, il supporto per DirectX di nuova generazione, un ray tracing migliorato e una forte attenzione al rendering guidato dall'IA. Microsoft mette inoltre in evidenza tecnologie come l'upscaling basato su ML, la generazione multiframe e la compressione avanzata delle texture.

Ovviamente molta "chiacchierata tecnologica", ma la lista elencata presentata includeva le seguenti informazioni:

Alimentato da un SOC AMD personalizzato





Co-progettato per la prossima generazione di DirectX



Prestazioni e capacità del Raytracing di Nuova Generazione



Esecuzione diretta del grafico di lavoro GPU



AMD FSR Next & Project Helix



Progettato per la prossima generazione di rendering neurale





Upscaling ML di Nuova Generazione



Nuova generazione multiframe ML



Rigenerazione dei raggi di nuova generazione per RT e path tracing



Compressione profonda della texture





Compressione della Texture Neurale



DirectStorage & Zstd



In altre parole, nulla di concreto, e gran parte di questo sembra una retorica vuota pensata principalmente per suscitare interesse. Ma almeno è chiaro che Project Helix è vivo e vegeto e non è più solo un concetto sulla carta.