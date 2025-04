Project K ottiene il titolo ufficiale di Riftbound: League of Legends Gioco di Carte Collezionabili

HQ

Riot Games è in procinto di creare un gioco di carte collezionabili fisico League of Legends da un po' di tempo. L'idea è stata conosciuta per molto tempo come Project K, ma ora che ci stiamo avvicinando sempre di più al suo grande lancio, il titolo e il nome ufficiali sono stati rivelati.

Impostato per essere considerato come Riftbound: League of Legends Trading Card Game, ci è stato detto in un comunicato stampa che verrà lanciato prima in Cina quest'estate prima di debuttare nei paesi di lingua inglese a ottobre, per poi ottenere un lancio più ampio nel 2026 per altre regioni e paesi.

Riftbound è stato creato in collaborazione con UVS Games, e per quanto riguarda l'aspetto del suo debutto, ci è stato detto che oltre 300 carte saranno offerte al lancio attraverso il set Origins, e che questo includerà mazzi Champions pre-costruiti basati su una lista di campioni classici, sia Jinx, Viktor, o Lee Sin, e si estendono su un totale di 56 carte ciascuna.

Saranno presenti anche altri campioni, anche se non con pacchetti Champions definiti, tra cui Annie, Garen, Master Yi, Lux, Volibear, Yasuo e altri. Infatti, Lux, Annie, Master Yi e Garen saranno tutti coinvolti nel pacchetto Proving Grounds che è un cofanetto iniziale progettato per 2-4 giocatori.

Annuncio pubblicitario:

In termini di gameplay, Riftbound sarà giocabile in formato 1v1 e 2v2, oltre che in modalità tutti contro tutti. Non ci viene detto molto di più oltre a questo, poiché "il design finale delle carte e le meccaniche di gioco sono ancora in fase di sviluppo".

Puoi vedere un trailer che introduce Riftbound qui sotto.

HQ

Riot Games

Annuncio pubblicitario:

Riot Games