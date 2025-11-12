Project Motor Racing aggiunge le C-car del Gruppo Nissan e Jaguar all'elenco delle auto

HQ

Già due anni fa era chiaro che gli sviluppatori di Project Cars di Straight 4 Studios avessero scelto un percorso diverso in termini di focus e contenuti rispetto ai simulatori di corse come Le Mans Ultimate, Assetto Corsa Evo e Rennsport. Ogni settimana che passa e ogni giorno che ci avviciniamo all'imminente uscita (25 novembre), continuano ad annunciare nuove bestie retrò per auto da corsa che distinguono ancora di più il gioco dai suoi concorrenti più vicini.

Le ultime sono due bestie del Gruppo C incredibilmente sbalorditive delle corse selvagge degli anni '90. La Nissan R89C è stata introdotta nell'estate del 1989 ed è stata una vera e propria macchina pazza nelle già folli corse del Gruppo C. Sarà incluso nel gioco al momento del lancio proprio come la Jaguar XJR-9 (1990). Questo è stato annunciato ieri tramite l'account X dello studio.

"Il Gruppo C ritorna in ProjectMotorRacing. Prima del controllo di trazione, prima degli ibridi, prima dei ponti strategici c'era il Gruppo C. Turbo mostruosi, V12 ululanti, rotanti da far tremare il cuore e genio aerodinamico a 370 km/h".