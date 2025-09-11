Project Motor Racing annuncia la partnership con l'IMSA

HQ

Il team di Project Cars di Straight 4 Studios, guidato dal produttore di GTR 2 Ian Bell, sta lavorando febbrilmente per completare l'imminente Project Motor Racing (precedentemente noto come GTR Revival) e in vista della sua premiere il 25 novembre, continuano a sfornare notizie su contenuti che iniziano a sembrare davvero attraenti. Ieri sera hanno annunciato, tra le altre cose, di aver siglato un accordo con la serie di corse americane IMSA, che ovviamente (proprio come nel caso di Automobilista 2 e Racing) significherà auto e piste che noi appassionati di corse desideriamo. Con un po' di fortuna, Project Motor Racing includerà le corse retrò della serie IMSA, dei primi anni '90, di cui noi di Gamereactor sogniamo bagnati.

