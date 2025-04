Project Motor Racing il cui lancio è previsto per questo autunno

Project Motor Racing, precedentemente noto come GTR Revival, è stato finalmente rivelato come si deve, con una finestra di lancio fissata per questo autunno. Il gioco, proveniente dallo sviluppatore Straight 4 Studios e dall'editore Giants Software, è destinato a offrire nuovi livelli di realismo nel genere delle corse.

Ciò è dovuto al motore fisico di Straight 4 Studios, che è costruito da zero e funziona a 720Hz per un migliore realismo di gestione. Il pilota si lancia con più di 70 veicoli al lancio e 27 layout di circuito.

Ci sono anche sistemi meteorologici in atto per dare ai circuiti condizioni della superficie in evoluzione, con la traiettoria di gara che si adatta a tali condizioni. I preordini per il gioco sono ora aperti, con una versione standard al costo di € 59,99 e un pacchetto Anno 1 che include il pass stagionale a € 89,99. Dai un'occhiata al trailer di presentazione qui sotto per avere un'idea di com'è il gioco.

Project Motor Racing verrà lanciato questo autunno su PS5, PC e Xbox Series X/S.