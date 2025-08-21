Project Motor Racing potrebbe non avere il supporto VR all'avvio dopo tutto

HQ

Il 25 novembre è la data in cui il produttore e fondatore dello studio Ian Bell e il suo fidato team (che una volta hanno realizzato GTR 2, Need for Speed: Shift e Project Cars 1/2) rilasceranno il loro nuovo titolo di simracing Project Motor Racing e, a giudicare dal trailer della Gamescom di martedì sera, il gioco sarà completamente preparato al lancio con più di dieci diverse classi di corse e oltre 100 auto diverse. Avremo ben 27 piste da corsa appena scansionate al laser (nella vita reale) e meteo in tempo reale completamente dinamiche insieme al loro nuovo motore fisico degli pneumatici integrato nel motore Farming Sim fornito dall'editore Giants Software. Tuttavia, al momento del lancio potrebbe non esserci il supporto VR, che è stato annunciato oggi alla Gamescom e va contro le informazioni che Bell & Co hanno diffuso all'inizio di quest'anno. Kevin Boland, Chief Development Officer di Straight4 Studios, ha parlato oggi con il sito di simracing Traxion e ha dichiarato quanto segue:

"L'ambizione è che la realtà virtuale sia presente al momento del lancio, ma in caso contrario, sarà lì subito dopo. Il nostro ordine di esecuzione è quello di ottenere prima un adeguato supporto per il triplo schermo, poi esamineremo la realtà virtuale, perché in realtà la tecnologia porta naturalmente a fare la realtà virtuale. Vogliamo la realtà virtuale e l'avremo, ma abbiamo anche una scala temporale realistica, e penso che la maggior parte delle persone preferirebbe che lavorassimo sulla fisica piuttosto che sulla realtà virtuale in questa fase. Siamo ambiziosi con il numero di lezioni che stiamo cercando di fare e la diffusione che abbiamo. Ma ciò che è veramente importante è che quando questo gioco verrà lanciato, non scompariremo improvvisamente, lavoreremo sempre di più con patch e aggiornamenti".

Per quanto riguarda il supporto per PSVR2, è stato chiaro che non accadrà:

"Il supporto per Playstation VR 2 non è attualmente in programma".