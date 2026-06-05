Project Robot di Fumito Ueda, rinominato Gen Atlas, mostra uno sguardo ricco di azione al Summer Game Fest

Fumito Ueda sta passando alla fantascienza per il suo nuovo gioco su genDESIGN pubblicato da Epic Games. Lo sapevamo, ma quello che non sapevamo era che il creatore giapponese (Ico, Shadow of the Colossus, The Last Guardian) era seduto in prima fila al Dolby Theatre durante l'attuale Summer Game Fest Live in corso, e che il conduttore Geoff Keighley avrebbe presentato un nuovo trailer per il suo progetto.

Non più un nome in codice, Project Robot è stato ufficialmente rinominato Gen Atlas, e il video mostrava alcuni brevi momenti di vero gameplay per far capire ai giocatori cosa aspettarsi. Lo stile distintivo di Ueda si vede nella solitudine, nelle sagome, nel deserto e nelle creature giganti (golem o mech), ma questo gioco sembra anche ricco d'azione, con diversi tipi di sparatutto in terza persona aggiunti al solito mix.

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Gen Atlas è costruito su Unreal Engine 5 e uscirà su PC tramite Epic Games Store, PS5 e Xbox Series.