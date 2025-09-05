Project Spectrum Anteprima: un innovativo sparatutto horror da una fonte inaspettata

HQ

Sebbene le presentazioni della Gamescom tendano a svolgersi a porte chiuse in stand e padiglioni appositamente costruiti, la segretezza raramente sembra servire a qualcosa. Gran parte dei giochi sono spesso trapelati in anticipo, e quelli che non lo sono stati raramente sono molto originali, come nel caso di Call of Duty: Black Ops 7 e Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

In rare occasioni, tuttavia, si vede qualcosa che in realtà giustifica l'intero aspetto del silenzio. Per me, questo è successo a Tencent, il gigante cinese dei media che non è esattamente noto per essere particolarmente innovativo. Il loro prossimo gioco online Project Spectrum, che è stato annunciato alle Gamescom Opening Night Live, infonde nuova vita ai generi altrimenti stantii degli FPS e dell'horror.

È una formula che Tencent spera valga il suo peso in oro, e in realtà avevano puntato tutto sulla segretezza quando mi è stato mostrato Project Spectrum a porte chiuse. Con luci soffuse, appunti attaccati alle pareti, sedie pieghevoli consumate e un proiettore al centro della stanza, sembrava un po' di essere trascinati in una stanza per gli interrogatori. La sensazione è stata ulteriormente rafforzata dal fatto che il suono era molto forte e sono quasi saltato dalla sedia quando il primo colpo è risuonato attraverso gli altoparlanti. Fortunatamente, una delle prime cose che il giocatore della demo ha fatto è stata prendere una lattina e creare un silenziatore.

La mappa del gioco era una specie di giardino all'inglese con fontane di marmo, statue screpolate e un po' di vegetazione selvaggia che da tempo aveva vinto la battaglia contro un giardiniere probabilmente deceduto. Ci troviamo in un mondo post-apocalittico in cui una forza misteriosa nota come "brace" ha sconvolto la vita come la conosciamo. In pratica, questo significa che il mondo è invaso da mostri e, in qualità di agente appositamente selezionato, il tuo compito è quello di penetrare le "zone di brace" esposte da cui proviene la forza misteriosa.

Il nostro giocatore demo e un partner controllato dalla CPU abbattono lentamente e sicuramente i mostri a distanza con le loro armi silenziate. In linea con il genere horror, la furtività e l'efficiente gestione delle risorse giocano un ruolo importante, e ciò che i nostri agenti altamente qualificati possono mancare nell'equipaggiamento di base, lo compensano con l'ingegnosità. Il giocatore della demo prepara una molotov e la usa per eliminare un folto gruppo di nemici, dopodiché il duo entra in una piccola villa nel mezzo del parco. Più tardi, quando questo edificio deve essere difeso in una frenetica sparatoria, improvvisa anche alcune mine.

La prima parte della demo si conclude con una nuova sorpresa, non nel gioco in sé, ma nella buia sala di presentazione. Un sipario viene aperto e il direttore del gioco, Basil Wang, esce. Sfortunatamente, la mia conoscenza dell'uomo non è all'altezza dell'introduzione atmosferica, ma si scopre che Wang e il suo studio Team Jade erano precedentemente dietro Call of Duty: Mobile. Il gioco free-to-play di grande successo è stato anche una delle principali ispirazioni per il gioco, rivela.

"Dal momento che siamo un team principalmente cinese, COD Mobile, con le sue decine di milioni di giocatori provenienti da tutto il mondo, ci ha dato una grande opportunità di conoscere diversi giocatori provenienti da diversi territori. Questo è il motivo per cui stiamo andando in questa direzione con Project Spectrum. Riteniamo che lo sparatutto sia un genere riconosciuto a livello globale e che la paura sia uno dei sentimenti fondamentali condivisi dalle persone, indipendentemente dai loro confini. Entrambi i generi possono davvero connettersi con i giocatori, indipendentemente da dove si trovino".

Tuttavia, Project Spectrum è molto più di un semplice sparatutto PvE horror. La seconda parte della presentazione introduce gli elementi PvP del gioco. Oltre ai mostri controllati dal computer, ogni gioco presenta anche un cosiddetto "boia", che è controllato da un altro giocatore. Mentre i mostri normali ricordano più gli zombie aggressivi, questa è una creatura che è stata esposta a così tante braci che ogni tratto umano è stato cancellato. Nei panni di un boia, devi quindi dare la caccia agli agenti come una creatura di Lovecraft in miniatura, un blob fulmineo e informe che divora tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Nei panni di un mostro, si gioca in terza persona e, dopo la presentazione, ho chiesto a Wang quale influenza ha avuto sul design dei livelli e sul bilanciamento che può essere vissuto da due prospettive diverse.

"Agenti e carnefici hanno abilità, punti di forza e di debolezza molto diversi", spiega Wang. "Probabilmente avrete notato che il boia ha una mobilità molto potente, soprattutto nello spazio verticale. Possono facilmente strisciare sulle pareti e nascondersi sul tetto. Ma allo stesso tempo, possono essere in inferiorità numerica e circondati".

Wang continua spiegando che il mostro controllato dal gioco ha particolari vantaggi all'aperto, in quanto può facilmente usare la sua alta velocità per chiudere le distanze e generalmente ha molto spazio per vagare. All'interno, il mostro è un po' più confinato, ma per renderlo ancora una minaccia terrificante, gli sviluppatori hanno posizionato finestre, buchi nel soffitto e altre scorciatoie da cui il mostro informe può scivolare dentro e fuori.

Il risultato, in base a quello che ho visto, è uno sparatutto intenso e variegato, dove l'elemento horror è particolarmente evidente nella costante presenza minacciosa di The Executioner. Come giocatore, non puoi mai essere completamente sicuro. Il mix di intensa azione FPS con elementi horror ricorda immediatamente la classica serie F.E.A.R., ma Wang chiarisce che il gioco completo sarà un po' più lento di quello che mi è stato presentato.

"Durante la presentazione abbiamo mostrato una versione più condensata del gioco. Il ritmo del gioco vero e proprio sarà più lento, perché le mappe saranno più grandi. Il giocatore non sarà costantemente impegnato in combattimenti, trascorrerà molto più tempo esplorando l'ambiente, trovando risorse utili, equipaggiandosi meglio e incontrando mostri ancora più orribili.

Anche se non avevo le mani sul controller, sono disposto a puntare i miei soldi sulla mia sfera di cristallo e prevedere che Project Spectrum ha un futuro promettente davanti a sé. Il gioco è visivamente sorprendente, l'atmosfera è pesante e il gameplay sembra intenso e vario. Solo il tempo dirà se il gioco riuscirà a sopravvivere a lungo termine nel panorama estremamente competitivo degli sparatutto, dove nuovi giochi vengono costantemente alla ribalta solo per subire una fine troppo rapida. Ma con il solido background dello sviluppatore, che include anche giochi come Call of Duty: Mobile e Delta Force, le possibilità sono buone.

"Stiamo ancora lavorando sull'esperienza di gioco di base, ma possiamo condividere che alla fine vogliamo mantenere i giocatori coinvolti fornendo loro un sistema di elenchi di agenti significativo, in cui possono reclutare e personalizzare diversi agenti. Avremo anche una storia principale nel gioco con esperienze narrative disseminate qua e là", conclude Wang.

Non sappiamo ancora quando Project Spectrum uscirà per PC, ma anche senza l'opportunità di segnare i nostri calendari, il gioco è sicuramente uno di quelli che terremo d'occhio.