Projekt Alfa: l'auto dei sogni dei videogiochi che è diventata realtà

Gli anni con il Godzilla d'argento sono stati divertenti, ma tutto ha il suo tempo e circa cinque anni fa è stato venduto. Foto: Niklas Sundin.

Era giunto il momento... Per venderlo. Dopo quattro anni con la mia Nissan GT-R (R35) costruita professionalmente e il maggior numero possibile di momenti divertenti al volante, è andata via lì poco più di cinque anni fa. Un po' di sollievo per non doversi preoccupare dei fragili componenti della trasmissione e dei leccate stradali perversamente costosi è arrivato, così come una parte molto più grande di mancanti.

Dopo un paio di salti sconsiderati e guidati dall'impulso tra gli Yankee basati su Hemi e una Focus RS davvero divertente su ruote da rally, ho iniziato lentamente ma inesorabilmente a ritrovare il desiderio di un'auto sportiva o almeno di un'auto ad alte prestazioni con caratteristiche di guida adeguate. Ma volevo qualcosa con un sedile posteriore funzionante e non volevo comprare tedesco. Il mio amico d'infanzia Bosse ha iniziato presto a parlare di una certa Alfa Romeo, e anche se avevo già visto le recensioni della Giulia Quadrifoglio 2018-2019 durante la prima conversazione su un potenziale acquisto di auto, tra due amici pazzi per i motori, quell'auto non è mai stata nemmeno sulla mappa, personalmente.

Il modello speciale Alfa GTA/GTAm era già una vera e propria calamita per la bava quando è stato annunciato.

È stato quando sono apparse le immagini del modello speciale GTA/GTAm ed è stato chiaro che l'Alfa aveva costruito la berlina sportiva visivamente più sbalorditiva che avessi mai visto, che i pensieri hanno iniziato a correre. Quando poi mi sono recato su Codemasters per dare un'occhiata ai giochi in arrivo e durante una cena molto piacevole, ho chiacchierato con il caporedattore del sito automobilistico Drivetribe, i piani hanno iniziato a prendere forma. Ben ha detto che l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata una delle migliori auto che abbia mai recensito, in tutte le categorie, e che preferirebbe scegliere una GTA piuttosto che una Porsche, una McLaren o una Lamborghini. Ricordo quanto fossi sorpreso dalla sua valutazione lirica, ma quando qualcuno che ha recensito 300+ auto ad alte prestazioni dice una cosa, non sono certo io quello che si rifiuta di ascoltare. Ho fatto il contrario. Sono tornato a casa, ho sbloccato l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTAm in Gran Turismo 7 e ho iniziato a sognare. Certo, non avrei mai messo le mani sopra o mi sarei mai potuto permettere il modello speciale da quasi tre milioni... Ma forse potrei acquistare il modello base e apportare le relativamente poche modifiche che l'Alfa stessa ha apportato alla versione speciale?

Gran Turismo 7 mi ha aiutato lungo il percorso, proprio come la funzione Studio in Assetto Corsa Evo.

Una volta che i miei pensieri iniziano a girare, di solito è già fatto. Quando mi sono messo in testa di fare qualcosa e ho davvero messo gli occhi su un progetto, spesso è quasi impossibile fermarmi o distrarmi. Ho parlato con il mio vecchio amico d'infanzia David, il cui enorme garage per la costruzione di auto è rimasto più o meno vuoto nell'ultimo anno, e gli ho chiesto se gli sarebbe piaciuto far parte di una possibile costruzione Alfa. Suo fratello Fredrik ha lavorato per oltre 20 anni come meccanico professionista ed è saltato sul carro, dopodiché si trattava solo di trovare l'auto giusta, trovare le cose per poter aggiornare l'auto a una GTA.

La prima auto Alfa presso il concessionario di Uppsala e la prima foto una volta che l'auto è arrivata a casa a Östersund.

Ho prenotato un Quadrifoglio nero del 2019 appena fuori Uppsala, in pratica finalizzando l'affare al telefono dopo che hanno accettato di scambiare la mia Ford Focus RS esattamente per gli stessi soldi per cui l'ho acquistata. Non c'è problema. Il viaggio giù con la Ford mi ha ricordato quanto io sia spesso estremamente stupido nell'acquisto della mia auto, dato che una slitta da rally completamente stupida è ovviamente completamente folle da guidare per uno zio di quasi 100 anni, azionato da una tele. L'acquisto, o lo scambio, con i soldi in mezzo, ovviamente è avvenuto rapidamente dopo aver provato l'Alfa per un breve periodo. Con 39000 km sul contachilometri e una vernice nuova di zecca, un libretto di manutenzione completo e un solo proprietario, non c'era davvero molto di cui lamentarsi. Da lì ho poi guidato l'auto fino all'officina Ferrari/Alfa fuori Uppsala, che ha trascorso una settimana di lavoro installando un diverso sistema di zuppa, iniettori, airbox, tubi di scarico e un nuovo software. 520 cavalli sono diventati 620 (che sono 75 in più rispetto al modello GTA) e ho anche acquistato il sistema di controllo del cambio del modello GTA, che offre cambi di marcia più distintivi e da corsa, duri e veloci. Dopo dieci giorni laggiù, ho preso il treno fino a Uppsala per prendere l'auto e riportarla a casa.

Lo smontaggio è iniziato poco più di un mese dopo, dopo che l'ho ritirato dalla società di tuning di Stoccolma.

Una volta tornati a casa, abbiamo iniziato praticamente subito a smontare l'impianto frenante, a rimuovere gli ammortizzatori originali, a rimuovere l'impianto di scarico, il paraurti anteriore, quello posteriore e le portiere. Ancora prima di acquistare l'auto, avevo deciso di dipingerla di verde (come le vecchie auto da corsa dell'Alfa e come il trifoglio verde sui parafanghi anteriori che indica che si tratta di uno dei modelli ad alte prestazioni dell'Alfa). Ho installato un sacco di fibra di carbonio extra all'interno dell'abitacolo che ho ordinato da Madness Autoworks ad Atlanta e i cerchi GTAm che ho trovato usati (ma nuovi, senza un graffio) tramite un annuncio su Facebook, e li ho fatti guidare da un amico. Prima ancora di portare l'auto a casa, avevo ordinato anche la GTA anteriore da The Paris Garage, così come l'ala posteriore, gli specchietti retrovisori, il diffusore posteriore e i parafanghi per i parafanghi posteriori tramite Koshi Group in Slovacchia. La maggior parte di ciò che è arrivato era in buone condizioni, si adattava perfettamente tranne la parte anteriore (che è fatta di fibra di vetro, che è un vero inferno con cui lavorare) che si adattava a malapena.

Jocke Pålebrink è stato determinante per far entrare la parte anteriore della GTA e per il fatto che ha esteso il labbro anteriore di circa cinque centimetri in più.

Qui c'era bisogno di un aiuto professionale poiché David, Fredrik e io ci siamo subito resi conto che non avevamo l'esperienza o le conoscenze per adattare pannelli progettati in modo maldestro ed è stato qui che sono entrato in contatto con un uomo di nome Jocke, capo carrozzeria presso Audi a Östersund e un diligente costruttore di auto nel suo tempo libero, e con la sua esperienza e conoscenza dei materiali, Accessori, adattamento: il lavoro potrebbe continuare. Adattare il paraurti anteriore, aggiungere più stucco fine, riparare le crepe che si erano formate durante la spedizione tramite stucco in fibra di vetro e rete di alluminio sul retro ed espandere lo splitter di deportanza nella parte anteriore non è stato davvero un compito facile. Dal momento che non volevo usare il Sachs. con lo spoiler attivo attivato dalla velocità nella parte anteriore dell'auto originale, abbiamo dovuto anche spegnere quei sensori dopo aver rimosso i pistoni stessi per questo e invece abbiamo costruito un labbro anteriore lungo sei centimetri da una sottile lamiera spessa un millimetro, oltre a tessuto in poliestere e stucco in poliestere.

Questo mentre ho sequestrato il garage del mio vicino per mettere otto strati di vernice trasparente tutti i dettagli in fibra di carbonio.

Ci è voluto molto strato trasparente. Per un mese intero, ho dipinto ogni notte, poi ho levigato e sgrassato il giorno successivo, quindi ho applicato di nuovo un altro strato trasparente.

Mentre Jocke armeggiava per circa due settimane intere con la parte anteriore e spostava i supporti, lo stucco, le riparazioni e la simmetria verso i parafanghi anteriori, ho colto l'occasione per mettere in coda un vero spruzzatore trasparente, vernice e indurente: ho avvolto il vecchio garage del mio amichevole vicino nella plastica e ho iniziato a rivestire l'ala posteriore, le branchie anteriori per la parte anteriore, la griglia, l'allargamento del parafango posteriore e gli specchietti retrovisori esterni che sono stati tutti consegnati sotto forma di fibra di carbonio nuda (il produttore voleva $ 2200 per ripulire e bagnare la sabbia/lucidare le cose, che mi sono rifiutato di pagare). Ho imparato la differenza e la relazione tra pressione e quantità, ho iniziato a dipingere la sera e poi ho levigato a umido l'effetto buccia d'arancia sulla superficie del trasparente 24 ore dopo e poi ho ricominciato da capo, di nuovo. Ho colto l'occasione per applicare molto vernice trasparente su tutti i dettagli in fibra di carbonio, in parte per avere molto materiale da bagnare nella sabbia al fine di ottenere quella superficie cristallina a specchio che le auto e le parti di auto verniciate in fabbrica non hanno quasi mai, ma anche per avere una protezione sufficiente sul tessuto in fibra di carbonio per poter riparare i danni causati da schegge di pietra e altre cose.

I fari sono stati levigati e lucidati.

I fanali posteriori dell'auto originale sono stati quindi rimossi dalla parte posteriore, i nuovi fari GTAm sono stati ordinati dalla Germania (hanno inserti neri anziché rossi) e ho svitato i fari per carteggiare la plastica superficiale e poi lucidare. C'erano alcuni piccoli graffi e una decina di schegge di pietra sui fari in particolare, che ovviamente ho rimosso levigando con carta a grana 800, poi 1500, poi 2000, 3000 e poi lucidando a macchina con un rullo di lana d'agnello.

C'erano molte parti in fibra di carbonio e tutte avevano bisogno di più vernice trasparente e levigatura/lucidatura.

Quando tutte le parti in fibra di carbonio sono state completate nel garage del vicino, è iniziato un intero mese di instancabile levigatura a umido in quattro fasi, che è stata poi sostituita da una diligente lucidatura prima di raggiungere quella superficie liscia e a specchio che stavo cercando. L'idea era quella di cercare di rendere lucido ogni singolo dettaglio in fibra di carbonio che fosse così simile a un bruco Koenigsegg, e poi, naturalmente, tutte le forme di effetto naturale a buccia d'arancia che si verifica quando la vernice si asciuga devono essere levigate e lucidate.

Voi (svedesi) lettori mi avete aiutato a scegliere il colore.

Proprio come il colore delle pinze dei freni, che originariamente avevo intenzione di dipingere in rosso metallizzato prima che il veterano di Gamereactor Marcel suggerisse "oro freddo".

Nello stesso momento in cui ho completato i pannelli in fibra di carbonio, l'auto è stata consegnata a Björn e Andreas Granlöf di Autolack a Östersund, che hanno iniziato il lavoro di riverniciatura della carrozzeria. Ho avuto un sacco di problemi a decidere quale tonalità di verde volevo, ma lì, proprio come con la scelta del colore della pinza freno, mi hai aiutato a prendere una decisione. Il colore era una versione leggermente personalizzata del colore Lamborghini Verde Ermes, che contiene più pigmento dorato che verde, il che significa che l'effetto perla aiuta con cambiamenti di colore relativamente radicali a seconda della quantità di luce.

Björn Granlöf di Autolack Östersund ha iniziato il lavoro di levigatura della carrozzeria stessa.

La parte anteriore era pronta per la verniciatura dopo molte lunghe giornate di lavoro sulla carrozzeria e levigatura.

Pronto per essere verniciato.

In primo luogo, la vernice nera originale è stata opacizzata prima che l'auto venisse lavata, asciugata e preparata per la vernice. Ho scelto un colore che richiede una base nera o grigio scuro, che ovviamente era intelligente in modo che Autolack non dovesse prima adescare l'intera auto (la mia vernice nera era in ottime condizioni e non era necessario alcuno stucco per ammaccature, strappi o levigatura eccessiva su nessuno dei pannelli).

Björn dipinge da 30 anni, raramente dipinge intere auto in questi giorni, ma è ovviamente un super professionista fino all'ultimo dettaglio.

Dopo che la vernice è stata applicata, viene levigata, pulita e soffiata con aria compressa.

Björn ha potuto quindi iniziare a dipingere il colore verde fantasia e io ho documentato le diverse ore nella cabina di verniciatura, che appariranno in un breve video riassuntivo che si è trascinato proprio come questo articolo riassuntivo.

Qui sono state applicate le prime due mani di trasparente e già qui l'auto sembra incredibilmente lucida.

Qui vengono applicati due strati aggiuntivi, compresa la levigatura intermedia, alla carrozzeria.

Dopo la verniciatura arriva il trasparente e anche durante questo processo mi sono ritrovato all'interno della cabina di verniciatura con Björn per vedere un vero maestro all'opera. Björn Granlöf ha applicato più del doppio della quantità di vernice trasparente rispetto a quella che fa di solito sulle auto degli appassionati (che è già il doppio rispetto a un'auto verniciata in fabbrica) e l'ha applicato così perfettamente che i pannelli sembravano levigati e lucidati a umido dopo l'indurimento, il che è ovviamente impressionante e un chiaro segno di molta routine e sensazione incredibile.

Cerchi in magnesio da 20" lucidati e sigillati in ceramica con suole Michelin Cup Sport 2 abbinate.

Mentre la vernice si stava indurindo a casa da Autolack, ho colto l'occasione per passare l'intero weekend di Pasqua a proteggere davvero le parti che avevo in casa mentre la carrozzeria si asciugava. Ho lucidato a macchina tutti e quattro i cerchi GTA in cinque passaggi (!) e poi ho applicato il sigillante ceramico di Arcticlean (Base Coat / Top Coat) e poi l'ho completato con la loro cera ibrida. Ho poi fatto esattamente la stessa cosa sull'ala posteriore, sui parafanghi, sulle branchie anteriori, sugli specchietti retrovisori, sull'ala del tetto, sui manicotti del tubo di scarico e sulla griglia.

La carrozzeria completamente dipinta e completamente conciata sulla via del ritorno a casa.

Tempo di rimontaggio.

Con l'auto verniciata e l'indurimento completato, la carrozzeria è stata rimorchiata fino al garage e le portiere, i parafanghi anteriori, i paraurti anteriori e posteriori sono stati spinti in un mare di coperte in un furgone di mobili dal mio buon amico Victor. Una volta a casa con l'auto e tutte le parti appena verniciate, abbiamo iniziato a segnare e redigere un piano per cosa sarebbe stato installato quando, in quale ordine e da chi. Dal momento che sono il peggiore in assoluto di noi quattro (Fredrik, David, Jocke e io) in tutti i tipi di meccanica e assemblaggio, mi è stata data la responsabilità del più... Parti non fragili.

Negli ultimi sei mesi c'è stata molta levigatura a umido.

Fredrik Olofssen e Jocke Pålebrink lavorano su dettagli di pregio nell'assemblaggio di branchie, griglie, emblemi e griglie.

Quando l'ala posteriore è stata sia avvitata che incollata (adesivo a contatto Sika Flex), ho visto con orrore che la fibra di carbonio stessa aveva mangiato più vernice trasparente di quanto fosse ragionevole, il che significava che ero costretto a carteggiarla di nuovo. Ci sono volute circa quattro ore, compresa la lucidatura, ma ovviamente ne è valsa la pena. Questo mentre Fredrik e Jocke erano arrivati alla parte anteriore della GTA stessa, montando le branchie in fibra di carbonio, la griglia dietro, la griglia in fibra di carbonio, l'emblema GTA nero e gli accessori che abbiamo costruito noi stessi per farla combaciare bene.

Meno il parabrezza, questa sta iniziando a sembrare un'auto finita.

Impianto di scarico Akrapovich montato, piastre distanziali montate sull'asse posteriore, kit freno Tarox installato e spurgo, porte, modanature, finestrini, minigonne laterali, parafanghi, maniglie, paraurti posteriore, diffusore posteriore, anteriore, cofano, specchietti laterali... Qui tutto ha iniziato ad andare a posto e la quantità di ruggiti gioiosi non mancava in garage in questa tarda serata di fine maggio, no.

Finalmente fatto dopo sette mesi. Foto di Niklas Sundin.

Il risultato finale è davvero folgorante e l'Alfa con i suoi 620 cavalli è uno spasso da guidare. Tanto carattere nella dinamica del chassi e del motore è meraviglioso.

Metà dell'auto è stata sostituita o ricostruita, il motore messo a punto, il cambio affilato insieme al telaio, ai freni, all'impianto di scarico, alla carrozzeria e il risultato finale è stato davvero buono come speravo, o migliore. Quando quella sera mi sono seduto dopo aver discusso del prossimo acquisto di un'auto con l'editor di Drivetribe e ho dipinto la mia GTAm in Gran Turismo 7 in tutti i tipi di colori diversi, ho ingrandito i dettagli e ho sognato, speravo che saremmo arrivati qui, ma forse non mi aspettavo che sarebbe andata così bene come è andata per tutto il progetto. Progetto: L'Alfa è finita, finita, finita e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare te, lettore, per essere rimasto fedele al progetto del blog stesso, aiutandomi con la selezione del colore per le pinze dei freni e la carrozzeria. Naturalmente, vorrei anche ringraziare David Grahn, Fredrik Olofsson, Jocke Pålebrink, Victor Sandberg, Andreas Granlöf e Björn Granlöf per il vostro grande aiuto.