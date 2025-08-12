Prologo: Go Wayback è ora disponibile sotto forma di Open Beta

HQ

PlayerUnknown Productions ha ufficialmente lanciato Prologue: Go Wayback, l'emergente esperienza di sopravvivenza per giocatore singolo. Certo, questo non è ancora un lancio completo della versione 1.0, poiché piuttosto lo sviluppatore ha reso il gioco disponibile in una forma Open Beta, una versione che afferma di essere la "versione completa del gioco in fase di sviluppo", che offre un assaggio della "natura selvaggia spietata, dei sistemi meteorologici dinamici e delle meccaniche di sopravvivenza hardcore".

Per quanto riguarda il motivo per cui lo sviluppatore ha voluto lanciare prima in questo formato beta aperto, PlayerUnknown ha spiegato: "Dopo aver eseguito test di gioco con la nostra community Discord negli ultimi 6 mesi e aver ricevuto alcuni fantastici feedback, abbiamo deciso di dedicare del tempo ad aggiungere altri modi per esplorare i mondi generati in base ai suggerimenti della nostra community. Abbiamo un'ottima esperienza di sopravvivenza, con milioni di mappe che i giocatori possono esplorare nell'Open Beta, e nei prossimi mesi che precedono il lancio dell'accesso anticipato, abbiamo in programma di aggiungere altre funzionalità per personalizzare ulteriormente il tuo modo preferito di giocare".

Per chiunque non abbia familiarità con Prologue: Go Wayback, lo scopo di questo gioco è quello di fornire un'esperienza di sopravvivenza molto coinvolgente basata sulla regione della Boemia Ceca. Il modo in cui cerca di cambiare le cose è quello di aver generato mondi che offrono esperienze completamente uniche di volta in volta, combinando fiumi, valli, creste montuose e abbinando queste sfide ambientali con i sistemi di sopravvivenza. Per quanto riguarda l'obiettivo vero e proprio, quando i giocatori arrivano nell'enorme mappa di 64 chilometri quadrati, devono navigare verso una torre meteorologica lontana, il tutto senza morire e soccombere agli elementi.

Questo è solo l'inizio del gioco, poiché ci è stato detto che il Open Beta rimarrà accessibile fino a quando non avverrà il passaggio all'accesso anticipato in futuro. Durante il periodo Open Beta, possiamo aspettarci aggiornamenti frequenti e nuove funzionalità. Puoi scaricare il gioco su Steam e Epic Games Store.