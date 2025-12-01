Promemoria amichevole: i server Anthem chiudono definitivamente tra sei settimane

HQ

È difficile individuare esattamente quale gioco abbia fatto perdere il suo tocco al rimasto sviluppatore Bioware, ma la maggior parte concorderebbe che i loro anni peggiori siano stati dal 2017 al 2019.

Durante quegli anni hanno cancellato il loro titolo tanto pubblicizzato Shadow Realms prima che venisse pubblicato, hanno lanciato il criticamente criticato Mass Effect: Andromeda e hanno pubblicato il titolo multiplayer tiepido Anthem. Quest'ultimo è in realtà ancora giocabile, ma durante l'estate è stato confermato che i server saranno chiusi all'inizio del 2026, e il gioco è stato da tempo rimosso dalla vendita.

Ora, gli utenti di Resetera ci ricordano che in realtà mancano solo sei settimane prima che Anthem sparisca definitivamente, quindi se volevi provarlo, dovrai agire in fretta. Il gioco non può essere acquistato tramite fonti ufficiali, ma i codici digitali per PC sono ancora disponibili, e sia per PlayStation che per Xbox è possibile acquistare Anthem a basso costo su disco tramite Amazon, tra gli altri.

Quest'ultimo in particolare potrebbe essere interessante, dato che non è del tutto inconcepibile che Anthem possa diventare un oggetto da collezione in futuro, dato che ha venduto male ed è stato rimosso dal mercato. Se volevi provare questo flop Bioware o avete ancora Achievement o trofei da collezionare, non perdere l'occasione - il 12 gennaio, Anthem scomparirà per sempre.