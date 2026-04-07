Pronostici per i quarti di finale della UEFA Champions League: chi dovrebbe vincere secondo le statistiche

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I quarti di finale di Champions League iniziano oggi, con un classico europeo, Real Madrid vs. Bayern Monaco, che rimane la partita più giocata nella storia di Champions League e Coppa dei Campioni: è stata giocata 28 volte, con il Madrid vinto 14 e il Bayern 11.

Lo Sporting Lisbona punterà anche a battere un Arsenal malconcio, con Viktor Gyokeres che torna nel suo ex club. Mercoledì, il Barcellona ospiterà il secondo duello consecutivo con l'Atlético de Madrid, e il Liverpool sarà paragonato ai campioni in carica, il Paris Saint-Germain.

Secondo Opta Analyst, l'Arsenal rimane il favorito per vincere la competizione, nonostante le recenti delusioni in EFL Cup e FA Cup, eliminati da Manchester City e Southampton. Dopo migliaia di simulazioni, queste sono le probabilità che ogni squadra abbia per superare i quarti di finale questa settimana e la prossima...:



Arsenal: 77,7% / Sporting: 22,3%



Bayern Monaco: 64,5% / Real Madrid 35,5%



Barcellona: 68% / Atlético de Madrid: 32%



Paris Saint-Germain: 59,6% / Liverpool: 40,4%



Opta si aspettava che il duello tra PSG e Liverpool fosse il più pareggiato di tutti, considerando che, nonostante la stagione deludente del Liverpool, il PSG è stato lontano dall'essere perfetto anche in questa stagione ed è ancora in corsa per il titolo di campione. Nel frattempo, Arsenal, Bayern e Barcellona hanno un ampio vantaggio sui rivali... ma qualcuno può davvero escludere il Real Madrid dalla Champions League?

Martedì 7 aprile:



Real Madrid vs. Bayern Monaco: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting Lisbona vs. Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Mercoledì 8 aprile:



Barcellona vs. Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain vs. Liverpool: 21:00 CEST, 20:00 BST



Ritorno:

Martedì 14 aprile



Atlético de Madrid vs. Barcellona: 21:00 CEST, 20:00 BST



Liverpool vs. PSG: 21:00 CEST, 20:00 BST



Mercoledì 15 aprile



Bayern vs. Real Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Arsenal vs. Sporting: 21:00 CEST, 20:00 BST

