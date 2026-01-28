Pronostici per la Champions League: squadre che si qualificheranno e verranno eliminate secondo Opta

HQ

Oggi, mercoledì 28 gennaio, è l'ultima giornata della fase di Champions League - campionato, dove verrà decisa la classifica finale e sapremo quali sono le 8 squadre qualificate per gli ottavi di finale, le 16 che andranno ai play-off a eliminazione diretta e quelle che saranno eliminate. Alcuni già conoscono il loro destino, ma la maggior parte dei posti è in palio.

Oggi può succedere di tutto, ma secondo Opta Analyst (tramite AS), facendo migliaia di simulazioni basate sui risultati precedenti, queste sono le otto squadre che si qualificherebbero per gli ottavi di finale, finendo tra le prime 8:



Arsenal

Bayern Monaco

Liverpool

Real Madrid

Tottenham Hotspurs

Barcellona

Manchester City

Atlético de Madrid



Dietro di loro, squadre come PSG (9°), Chelsea (11°), Juve (13°) o Inter (14°) sarebbero costretti a giocare i play-off del turno a eliminazione diretta.

Secondo la previsione, Athletic Club, Olympiacos e Napoli sarebbero le ultime squadre qualificate (22-24) e poi le seguenti sarebbero state eliminate: PSV, Coppenhagen, Club Brugge, Pafos, Ajax, Union Saint-Gilloise e Benfica (Kairat, Villarreal, Slavia Praga ed Eintracht Francoforte sono già confermati eliminati).

Le partite di Champions League si svolgono tutte contemporaneamente questa sera, mercoledì 28 gennaio, alle 21:00 CET, 20:00 GMT. Cosa pensi che succederà alla fine?