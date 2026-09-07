Proprio come Baldur's Gate III, Exodus non avrà compagni che resteranno se fai scelte con cui non sono d'accordo

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Siamo certi che tutti, dagli sviluppatori a te, la persona che legge questo articolo, siano stanchi di sentire come Exodus ricordi Mass Effect. Un RPG fantascientifico con compagni romantici e un forte focus sulla narrazione basata sulle scelte porterà questi paragoni, ma Exodus non vuole solo essere una lettera d'amore all'opera spaziale di BioWare. Traccerà la propria strada, spingendo i sistemi oltre, e uno dei modi in cui lo fa è attraverso il suo sistema di affinità.

Sì, avrai personaggi romantici in questo sistema e potrai migliorare il tuo rapporto con i compagni attraverso opzioni di dialogo e decisioni chiave. Ma, come racconta il direttore narrativo Drew Karpyshyn a Gamereactor al Gamescom, le meccaniche sono molto più profonde di così. "Stiamo cercando di darti queste opportunità in cui ottieni approvazione ma puoi anche ricevere disapprovazione, e spesso ti mettiamo in conflitto dove i tuoi compagni hanno ognuno i propri desideri, bisogni, il proprio arco narrativo e non sempre si adatta a ciò che vuoi fare," ha spiegato.

Questo potrebbe significare che sarai sulla strada per avere una storia d'amore con un personaggio (non con il polpo Salt, come chiarisce Karpyshyn), solo per poi trovarti di fronte a una decisione che ti costringe a scegliere tra una possibile storia d'amore e il percorso che chiaramente vorresti seguire. Sembra che questo allontanerà i giocatori dal poter avere la botte piena e la botte piena, a meno che non siano davvero così determinati a una storia d'amore da scegliere ciò che il partner desidera.

Tutto questo si riduce a far sì che le scelte del giocatore contino. Nel sistema di affinità, questo può anche significare non ignorare i ragazzi che non ti piacciono molto. "Forse un personaggio ha una piccola affinità e tu pensi, sai, devo dargli un osso. Devo dargli una vittoria qui. Oppure, sai, sono preoccupato di cosa succederà perché ci sono delle conseguenze," spiega Karpyshyn.

Questo può portare a circostanze piuttosto estreme, come scherza Karpyshyn, possiamo cambiare la nostra formazione di compagni a seconda delle decisioni che seguiamo. "Diremo solo che non tutti quelli che iniziano la partita necessariamente finiscono con te. E potresti non finire con la stessa squadra di qualcun altro che gioca, a seconda delle scelte che fai."

Questo sembra molto simile a come le scelte possono farti perdere compagni in Baldur's Gate III. Fai una razzia nel villaggio dei rifugiati Tiefling, e Karlach e Wyll non vorranno più restare con te. Speriamo che la visione di Exodus ' non abbia solo un chiaro percorso "malvagio contro non malvagio".

Dai un'occhiata al resto della nostra intervista Exodus qui sotto e alla nostra anteprima pratica da Gamescom.