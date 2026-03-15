Proprio come la loro controparte da tavolo, i Necron possono risorgere dai morti in Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Warhammer 40.000 sembra un universo incredibilmente difficile da bilanciare, perché a seconda del Codex che si legge, ogni fazione sembra la persona più dura, cattiva e figa in circolazione. I Tiranidi hanno il numero per divorare la galassia dieci volte più di tanto, i Drukhari possono letteralmente rubare soli, e i Necron si rialzano dopo aver subito una ferita mortale.

Per la campagna single-player di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, il game designer senior di King Art Games Elliott Verbiest ha spiegato che l'equilibrio non è sempre stato in cima alla loro lista di priorità quando si trattava di far sì che le fazioni si sentissero come nel lore e nei giochi da tavolo. I Necron, ad esempio, possono usare una sfera di resurrezione per riportare indietro le loro unità.

"Quando giochi in singleplayer, ad esempio, la sfera di resurrezione è fantastica," Ha detto Verbiest (tramite PC Gamer). "Le vostre unità sono state sconfitte, ecco qualcosa che le riporta tutte indietro. Non suona molto bene in un contesto multiplayer."

Per il multiplayer, quindi, la meccanica è stata modificata, permettendo ai giocatori di riportare unità indietro, ma a un ritmo molto più lento. "Ora l'abbiamo trasmesso in un modo che offre anche agli altri giocatori una forma di contro-risposta," disse Verbiest. "Puoi distruggere le strutture, ci vuole tempo perché le unità necron tornino, quindi c'è una finestra in cui puoi agire nel frattempo. Sono queste le cose che abbiamo considerato per continuare a trasmettere quella fantasia centrale, e soprattutto per le campagne ci impegniamo al massimo per questo tipo di cose."

Sembra che i giocatori stiano davvero apprezzando il gioco, come ha detto anche Verbiest, un punto principale di feedback è rallentare il combattimento, dato che la sensazione è così buona che i giocatori non vogliono che la battaglia finisca.