Prossime partite tra Manchester City e Arsenal in Premier League e altre competizioni

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Le fasi finali della Premier League sono diventate davvero emozionanti, con Arsenal e Manchester City che si sfidano per il titolo. L'Arsenal è ancora in vantaggio, ma un calo di forma ha permesso al Manchester City di avvicinarsi molto, e ora il City conta su se stesso per vincere il campionato, con una partita diretta e decisiva domenica 19 aprile.

Se il Manchester City batterà l'Arsenal domenica prossima in casa, e poi entrambe le squadre vinceranno le partite rimanenti, avrebbero gli stessi punti alla fine della stagione, quindi il titolo sarebbe assegnato alla differenza reti.



Arsenal: 70 punti dopo 32 partite, differenza reti 38

Manchester City: 64 punti dopo 31 partite, 35 GD

Manchester United: 55 punti dopo 31 partite, 13 pareggi

Aston Villa: 55 punti dopo 32 partite, 5 pareggi

Liverpool: 52 punti dopo 32 partite, 10 GD

Chelsea: 48 punti dopo 32 partite, 12 pareggi



L'Arsenal è avanti di sei punti sul Manchester City, ma ha una partita in meno contro il Crystal Palace che non ha ancora una data, e potrebbe tenersi a fine maggio, a seconda se il Manchester City giocherà la finale di FA Cup il 16 maggio e quanto tempo il Crystal Palace rimarrà in Conference League.

Prossime partite di Arsenal Premier League

L'Arsenal ha sei partite di Premier League da giocare, con 18 punti in palio. Hanno anche un duello di Champions League contro lo Sporting il 15 aprile. Se vinceranno, giocheranno le semifinali il 28/29 aprile e il 5/6 maggio, e se vincono, la finale il 30 maggio.



Manchester City (in trasferta) - 19 aprile



Newcastle (casa) - 25 aprile



Fulham (casa) - 2 maggio



West Ham (in trasferta) - 10 maggio



Burnley (casa) - 17 maggio



Crystal Palace (Trasferta) - 24 maggio



Prossime partite della Manchester City Premier League

Il Manchester City ha sette partite di Premier League da giocare, con 21 punti in palio. Hanno anche la semifinale di FA Cup contro il Southampton il 25 aprile. Se vinceranno, giocheranno la finale il 16 maggio.



Arsenal (casa) - 19 aprile



Burnely (Trasferta) - 22 aprile



Everton (in trasferta) - 4 maggio



Brentford (casa) - 9 maggio



Bournemouth (in trasferta) - 17 maggio, potrebbe essere spostato a causa della FA Cup



Crystal Palace (casa) - da definire, provvisoriamente il 22 maggio



Aston Villa (casa) - 24 maggio

