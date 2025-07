Prossimo Battlefield dovrebbe essere rivelato entro la fine del mese

HQ

Sembra che possiamo iniziare a contare i giorni fino a quando non ci incontreremo il prossimo Battlefield usando le dita. Una nuova immagine trapelata mostra che i pacchetti di contenuti vengono distribuiti e consegnati agli influencer, il tutto in vista di un presunto evento importante che si terrà alla fine di luglio.

Queste informazioni provengono dall'utente X rivaLxfactor, che mostra il frammento di questi pacchetti, e poi espande ulteriormente in un secondo post che c'è un evento di tre giorni che si terrà dal 29 luglio, in cui "Battlefield 6 sarà rivelato, gli sviluppatori saranno intervistati in un formato piuttosto fisso e il gioco sarà presentato con i creatori di contenuti".

Ciò è in linea con il precedente rapporto secondo cui il gioco sarebbe stato ancora rivelato quest'estate e che il gioco stesso verrà lanciato quest'anno fiscale, ovvero prima di aprile 2026. Questo tipo di configurazione sembra simile a come Activision ha gestito Call of Duty: Black Ops 6 l'anno scorso, dove la stampa e gli influencer hanno partecipato a un evento CoD Next ad agosto prima del lancio del gioco a ottobre. Forse questoBattlefield evento significa che dovremmo aspettarci che l'atteso sparatutto arrivi anche questo autunno...