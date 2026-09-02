Protesta dei fan perché Anthony Joshua e Tyson Fury combatteranno a New York invece che nel Regno Unito

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L'attesissimo incontro di boxe tra Anthony Joshua e Tyson Fury si terrà a New York City, all'iconico Madison Square Garden, in qualche giorno di novembre 2026. Tyson Fury ha condiviso il poster dell'incontro che conferma la sede. "La terra delle opportunità. Che weekend per i ragazzi che fanno il giro a New York", ha scritto Fury.

Tuttavia, i fan hanno reagito all'annuncio lamentandosi che il match tra due dei migliori pugili britannici, entrambi ex campioni del mondo dei pesi massimi, si svolgerà negli Stati Uniti e non nel Regno Unito. "Non vedo l'ora di guardarlo alle 4 del mattino", ha scherzato uno.

"Che modo di ripagare i fan britannici", ha detto un altro fan su Instagram. "Che schiaffo in faccia ai tifosi britannici", ha ribeggiato un altro. "È sbagliato e mostra che non meritavano mai che investissimo attraverso i pay-per-view che abbiamo comprato per guardarli o i biglietti per vederli nei primi giorni delle loro carriere. Avidità. È tutta una questione di avidità", ha scritto il pugile a mani nude Ben Lowe.

"Come americano, questo incontro dovrebbe essere in uno stadio sold out nel Regno Unito davanti a 90.000 spettatori", ha detto un altro che simpatizza per i britannici.

Questo incontro contro Tyson Fury, che si terrà a novembre, sarà il secondo incontro di Joshua dopo aver subito un incidente d'auto in Nigeria il 29 dicembre 2025, quando due amici stretti sono morti, Joshua ha riportato ferite lievi e due amici più stretti, un incidente avvenuto pochi giorni dopo aver battuto Jake Paul per KO in un incontro trasmesso su Netflix.

Joshua aveva già affrontato Kristian Prenga il 25 luglio 2026 in Arabia Saudita, vincendo per KO al secondo round. L'ultimo incontro di Tyson Fury è stato un KO al settimo round contro Mariusz Wach il 24 luglio 2026.