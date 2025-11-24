Protesta silenziosa virale in Argentina contro il trofeo "inventato" nella Professional Football League

HQ

Una guardia d'onore durante una partita di calcio argentino tra Estudiantes de la Plata e Rosario Central è diventata virale perché i giocatori hanno scelto di dare le spalle ai giocatori e invece di rivolgersi agli spettatori. Quando i giocatori di Rosario de la Plata entravano in campo, i Estudiantes giocatori intorno a loro ruotavano di 180º.

L'Estudiantes ha vinto la partita 1-0 negli ottavi di finale del torneo Clausura (i play-off della seconda metà del campionato 2025 in Argentina).

Perché i giocatori dell'Estudiantes hanno voltato le spalle ai giocatori del Rosario?

Questa protesta, che molti in Argentina hanno elogiato come ingegnosa ed eroica, non è stata contro gli altri giocatori, ma contro la Federazione Calcistica Argentina (AFA) e la Liga Profesional de Fútbol (LPF) che la scorsa settimana hanno deciso unilateralmente di cedere un nuovo tipo di trofeo, mai prima assegnato, a Rosario Central per essere stati i "campioni di lega" ottenendo più punti durante le stagioni regolari Apertura e Clausura ( con 18 vittorie, 12 pareggi e 2 sconfitte).

Lo decisero senza consultare gli altri club e senza prendere il silenzio come approvazione, secondo La Nación. "Il Club Estudiantes de La Plata comunica ai suoi membri, partner, tifosi e alla comunità che, nella riunione del Comitato Esecutivo della Lega Professionistica Argentina di Calcio, non si è tenuto alcun voto sul riconoscimento del titolo di campione della Lega 2025", ha dichiarato il club in un comunicato la scorsa settimana.

Il calcio argentino non riconosce un campione di lega con questi meriti, ma riconosce invece i campioni Apertura e Clausura (con play-off) e il campione finale della lega viene determinato dopo una partita tra i campioni Apertura e Clausura (se sono uguali, i due secondi classificati di Apertura e Clausura giocano una semifinale e poi affrontano l'altro campione).

Gli altri club percepiscono che la lega ha creato dal nulla un nuovo trofeo ufficiale adatto a Rosario, che la scorsa settimana si è recata inaspettatamente per ricevere il trofeo, consegnato alla stella Ángel di María.