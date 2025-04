Prototype potrebbe tornare

HQ

Ricordate Alex Mercer e le sue violente scappatelle? No, Prototype non è esattamente una serie di giochi di cui la gente parla molto in questi giorni, e sfortunatamente, come molte altre nuove IP di breve durata ma divertenti della settima generazione di console, è in qualche modo svanita nell'oscurità.

Prototype 2 fu, come ricorderete, un flop commerciale, che portò alla chiusura della Radical Entertainment e all'accantonamento del franchise. Ma la speranza, come si suol dire, è l'ultima cosa a morire e, secondo nuove indiscrezioni, Activision sta ora lavorando a un sequel di Prototype, con l'obiettivo di reintrodurre il gameplay caratteristico della serie e le abilità mutaforma di Mercer.

Come sempre, prendete i pettegolezzi con le pinze, ma onestamente, non sarebbe bello scherzare di nuovo nei panni di Alex Mercer, questa volta in un'ambientazione moderna?

Ti ricordi Prototype e saresti pronto per un nuovo gioco della serie?