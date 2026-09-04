PS5 e Xbox Series X /S sono aumentati del 33% nel Regno Unito dopo la rivelazione del gameplay di Grand Theft Auto VI

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Proprio mentre inizi a tornare con la terra e a mettere da parte il puro potere stellare di Grand Theft Auto VI, un'altra storia si rompe facendoti capire quanto possa avere questo gioco in arrivo.

Dopo la rivelazione del gameplay su Netflix la scorsa settimana, che ha portato oltre 30 milioni di visualizzazioni per lo streamer nella sua prima settimana, The Game Business ha riportato che le vendite di console nel Regno Unito hanno subito un enorme aumento. In particolare, stiamo parlando di PS5 e Xbox Series X/S, che sono salite rispettivamente del 33% e del 34%, mostrando che i fan si stanno preparando all'imminente arrivo di questo progetto titanico.

Va detto che la scorsa settimana è stata una grande settimana per le vendite di console su tutti i fronti, ma nel caso della Nintendo Switch 2, il salto di prestazioni al dettaglio non è stato dovuto a GTA VI. Piuttosto, la Switch 2 ha registrato un aumento delle vendite di un terzo, grazie ai fan che hanno approfittato del valore della console prima dell'aumento di prezzo.

Sebbene probabilmente possiamo aspettarci che le vendite delle console continuino a beneficiare dell'imminente arrivo di GTA VI a novembre, va anche notato che nel Regno Unito le vendite hardware sono ancora in calo del 14,4% su base annua, con solo Xbox Series X/S che ha subito un aumento (in aumento del 3,1%).

Hai recentemente preso una console per prepararti a Grand Theft Auto VI ?