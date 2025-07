PSG e Real Madrid avranno entrambi due grandi assenze in difesa stasera

HQ

La semifinale della Coppa del Mondo per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid di stasera avrà tre assenze significative per entrambe le squadre in difesa: né Lucas Hernández e William Pacho, per la squadra francese, né Dean Huijsen per il club spagnolo. Tutti e tre salteranno la partita di stasera per lo stesso motivo: vedere un cartellino rosso diretto nella partita precedente.

Questo è un duro colpo per entrambe le squadre, che almeno possono accontentarsi del fatto che l'altra squadra soffra di un'assenza simile, a parità di condizioni. Spetterà ora agli allenatori Xabi Alonso e Luis Enrique capire come gestire quel divario nella squadra... Anche se c'è una grande differenza.

Nonostante tutti e tre i giocatori siano stati squalificati per lo stesso motivo, visto un cartellino rosso, Huijsen è stato sanzionato solo per una partita. Tuttavia, Pacho e Hernández sono stati squalificati per due partite, il che significa che, se il PSG vincesse stasera, salterebbe anche la finale contro il Chelsea di domenica. Una decisione che pochi riescono a capire...