PSG vs. Barça? Real Madrid vs. Man City? Atleti contro Liverpool? Possibili esiti del pareggio di Champions League
Il sorteggio di Champions League si terrà questo venerdì, dopo la fine dei play-off a eliminazione diretta.
Con la fine dei play-off a eliminazione diretta della Champions League questa settimana, iniziano i veri turni a eliminazione diretta della Champions League, con gli ottavi di finale che si svolgeranno tra il 10 e l'11 marzo e il 17 e 18 marzo. Martedì e mercoledì sapremo quali altre squadre si sono qualificate con decisione per unirsi a Barcellona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal o Bayern.
Giovedì 26 febbraio si terranno anche i play-off a eliminazione diretta per Europa League e Conference League, e il 27 febbraio si terrà il sorteggio per decidere la classifica degli ottavi di finale, a partire dalle 11:00 delle 10:00 GMT a Nyon, Svizzera.
Sarà l'ultimo sorteggio: dopo di che, un percorso predefinito diviso in due tempi che conduce fino alla finale del 30 maggio al Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.
Potenziali scontri del turno degli ottavi dopo il tabellone:
- Monaco/Parigi vs. Barcellona o Chelsea
- Qarabag/Newcastle vs. Barcellona o Chelsea
- Galatasaray/Juventus vs. Liverpool o Tottenham
- Club Brugge/Atleti vs. Liverpool o Tottenham
- Real Madrid/Benfica vs. Sporting o Manchester City
- Bodo/Glimt/Inte contro Sporting o Manchester City
- Borussia Dortmund/Atalanta vs. Arsenal o Bayern
- Olympiacos/Leverkusen contro Arsenal o Bayern