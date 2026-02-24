PSG vs. Barça? Real Madrid vs. Man City? Atleti contro Liverpool? Possibili esiti del pareggio di Champions League

HQ

Con la fine dei play-off a eliminazione diretta della Champions League questa settimana, iniziano i veri turni a eliminazione diretta della Champions League, con gli ottavi di finale che si svolgeranno tra il 10 e l'11 marzo e il 17 e 18 marzo. Martedì e mercoledì sapremo quali altre squadre si sono qualificate con decisione per unirsi a Barcellona, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal o Bayern.

Giovedì 26 febbraio si terranno anche i play-off a eliminazione diretta per Europa League e Conference League, e il 27 febbraio si terrà il sorteggio per decidere la classifica degli ottavi di finale, a partire dalle 11:00 delle 10:00 GMT a Nyon, Svizzera.

Sarà l'ultimo sorteggio: dopo di che, un percorso predefinito diviso in due tempi che conduce fino alla finale del 30 maggio al Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.

Potenziali scontri del turno degli ottavi dopo il tabellone:



Monaco/Parigi vs. Barcellona o Chelsea



Qarabag/Newcastle vs. Barcellona o Chelsea





Galatasaray/Juventus vs. Liverpool o Tottenham



Club Brugge/Atleti vs. Liverpool o Tottenham





Real Madrid/Benfica vs. Sporting o Manchester City



Bodo/Glimt/Inte contro Sporting o Manchester City





Borussia Dortmund/Atalanta vs. Arsenal o Bayern



Olympiacos/Leverkusen contro Arsenal o Bayern

