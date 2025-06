Psicoterapeuta di Hollywood: "Non ho mai visto questo livello di disperazione tra le persone creative"

HQ

Sembra che Hollywood sia sotto il tumulto mentale più che mai. Dopo il COVID, due scioperi e gli studios che cercano di orientarsi maggiormente verso l'intelligenza artificiale, l'industria dell'intrattenimento semplicemente non è più quella di una volta e le persone del settore lo sentono.

"Faccio questo lavoro da 31 anni e non ho mai visto questo livello di disperazione tra i creativi del settore", Dennis Palumbo, uno psicoterapeuta con pazienti prevalentemente nel mondo dello spettacolo, ha detto a Vanity Fair. "C'è un livello di depressione e ansia praticamente senza pari".

"La nuova normalità è che non tutto si riprenderà", ha detto la terapeuta autorizzata Kara Mayer Robinson. Sembra che l'età in cui si ottiene uno spettacolo o un film di successo, quindi essere in grado di usarlo per lanciare la propria carriera in posti migliori sia finita. Ora, anche dopo aver trovato un minimo di successo, le persone vengono rimandate a fondo.

Sembra che le situazioni siano peggiori per le persone che non hanno molto o nessun margine di manovra finanziario, poiché ogni lavoro è visto come incredibilmente importante. Ma anche i dirigenti stanno iniziando a provare terrore. Mentre l'industria dell'intrattenimento continua a cambiare, sembra che molte delle persone al suo interno dovranno affrontare ciò che possono controllare e cercare di non provare il terrore di ciò che non possono.

Annuncio pubblicitario: