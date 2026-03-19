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Ilya Remeslo aveva passato anni come voce affidabile per il Cremlino, costruendo un seguito su Telegram di 90.000 persone attaccando i critici di Putin. Poi, tardi martedì sera, ha pubblicato un manifesto intitolato "Cinque motivi per cui ho smesso di sostenere Vladimir Putin", e è diventato virale quasi immediatamente (alcuni dei principali media hanno seguito la vicenda: Reuters, The Guardian, ecc.). Giovedì era ricoverato in un ospedale psichiatrico.

In un post su Telegram, Remeslo ha accusato Putin di condurre una "guerra fallita" in Ucraina che aveva ucciso milioni di persone e distrutto l'economia russa, lasciando i cittadini comuni a sostenere il prezzo. Ha chiesto a Putin di dimettersi e affrontare il processo come criminale di guerra. Fu un'inversione straordinaria rispetto a qualcuno che aveva fatto carriera nel lavoro retorico dello stato.

Nel giro di circa 48 ore, il quotidiano indipendente di San Pietroburgo Fontanka riportò che Remeslo era stato ricoverato nell'Ospedale Psichiatrico n. 3 della città. Il banco informazioni dell'ospedale, quando contattato, ha confermato che un paziente a suo nome era registrato e in grado di ricevere pacchi. Non è stata fornita alcuna motivazione per la sua ammissione.

"Vladimir Putin non è un presidente legittimo. Vladimir Putin deve dimettersi e essere processato come criminale di guerra e ladro." Questo proviene dal post virale di Remeslo su Telegram, pubblicato la notte del 18 marzo 2026.

Putin // Shutterstock

La pratica di confinare i dissidenti politici in istituti psichiatrici (nota in epoca sovietica come psichiatria punitiva o psikhushka) era un tratto distintivo dello stato sovietico. Diagnosticati con condizioni inventate come la "schizofrenia lenta", i critici del governo potevano essere detenuti a tempo indeterminato senza processo. Le organizzazioni per i diritti umani hanno seguito una rinascita di tali pratiche in Russia negli ultimi anni, sollevando allarmi sul fatto che la macchina della repressione psichiatrica stia venendo riportata in polvere per una nuova era.

Gli echi della storia sovietica non sfuggono agli osservatori. La detenzione psichiatrica come strumento di controllo politico (confinare le persone scomode non nelle prigioni ma negli ospedali, riformulare il dissenso come malattia mentale) fu tra le innovazioni più agghiaccianti dello stato sovietico. La sua apparente ricomparsa nel 2026 ha un peso che nessun linguaggio burocratico neutrale può davvero nascondere.

Ciò che rende particolarmente sorprendente la tesi di Remeslo non è semplicemente ciò che ha detto, ma chi era prima di dirlo. Non era un attivista dell'opposizione né un esule che trasmetteva dall'estero. Era una voce filo-Cremlino, un uomo che aveva fatto carriera nel lavoro retorico dello Stato, screditando chi sfidava Putin. La sua inversione non fu l'atto di un estraneo che lancia pietre. Era una defezione dall'interno, e forse questo la rendeva più minacciosa, non meno.

Reuters non è riuscita a verificare in modo indipendente le circostanze del ricovero di Remeslo, e Fontanka non ha specificato su quali basi possa essere stato ricoverato.