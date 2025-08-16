Psycho Goreman regista rivive Deathstalker

Dopo più di tre decenni di esilio, relegato negli scaffali più polverosi e bui, perso tra chilometri di oscura grinta degli anni '80,Deathstalker si sta preparando per un grande ritorno. Esatto, gli anni '80 sono tornati e il film originale, prodotto nientemeno che da Roger Corman, è diventato una sorta di classico di culto per i fan del genere spada e sandali.

Questa volta, però, è Steven Kostanski a prendere le decisioni, lo stesso regista che ci ha portato Psycho Goreman e Leprechaun Returns. Ad assumere il ruolo principale è nientemeno che Daniel Bernhardt, meglio conosciuto per il suo lavoro in John Wick. L'uscita nelle sale americane è fissata per il 10 ottobre e il film sarà presentato anche al prestigioso Festival di Locarno in Svizzera.

Il remake si svolge nel regno di Abraxeon, minacciato dai malvagi Dreadites e dal malvagio Nekromemnon. Naturalmente, l'impetuoso Deathstalker è l'unica speranza del regno, e al suono di un tema nuovo di zecca composto nientemeno che da Slash e Bear McCreary, si imbarca nell'avventura di una vita. Insieme a Bernhardt ci sono Christina Orjalo, Nina Bergman e Patton Oswalt. Si spera che anche il pubblico svedese possa apprezzare questo nuovo Deathstalker più avanti in autunno.

Non vedi l'ora che arrivi il nuovo Deathstalker e cosa ricordi dei vecchi film?