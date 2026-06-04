Ci sono serie di giochi che si evolvono costantemente per restare aggiornate ai tempi. Poi ci sono serie che si rifiutano di scendere a compromessi, aggrappandosi a una filosofia di design così di nicchia da risultare quasi provocatoria. Psyvariar 3 appartiene a quest'ultima categoria. Con il sistema unico di rasamento della serie, è un titolo bullet hell esplosivo per chi vuole ballare a pochi millimetri dal disastro e sentire l'adrenalina che scorre fino alle dita!

Pascolare, esatto. O ronza, se preferisci. È un sistema di gioco in cui guadagni punti e sali di livello volando il più vicino possibile ai proiettili nemici senza essere colpito. Quando sali di livello, diventi temporaneamente invincibile, il che apre una danza caotica della morte in cui cerchi di sopravvivere a una raffica di attacchi nemici avvicinandoti il più possibile alle tempeste di proiettili per scatenare ancora più morte e distruzione. Aiuta il fatto che la hitbox della tua nave sia estremamente piccola. Se, invece, provi a giocare Psyvariar 3 come un shoot 'em up più tradizionale, mantenendo una distanza di sicurezza dal fuoco nemico, non resisterai a lungo. Il risultato è uno sparatutto spaziale che, più del solito, intreccia rischio e ricompensa in qualcosa di molto unico e innovativo per il genere.

Ma la prima impressione è... Non eccezionale. Psyvariar 3 non è un gioco visivamente attraente, per dirla diplomaticamente. Si potrebbe anche dire che quel sacco di patate avanzato, proprio in fondo all'armadio, probabilmente ha un aspetto migliore. La grafica è una sorta di 3D ispirato al retro con una sensazione plastica che grida a uno sparatutto spaziale generico. Non mi piace nemmeno il fatto che lo sfondo scorri a 180 chilometri orari, con tantissimi dettagli. A prima vista, è difficile capire cosa sia effettivamente parte dello sfondo e quali siano le cose che devi attivamente evitare. Dopotutto, gli sparatutto si basano su riflessi rapidi, quindi è un peccato capitale lasciare lo schermo così sovraccarico di disordine. Anche il design dei nemici è quasi dolorosamente sterile e anonimo, con orde di rottami metallici. Lo stesso si può dire della colonna sonora elettronica, che non è affatto una schifezza... È semplicemente lì, completamente impersonale e privo di significato, e trovo difficile distinguere una traccia dall'altra.

Potrei sembrare inutilmente scontroso e negativo. Ma nonostante le mie riserve, Psyvariar 3 non è certo un brutto gioco. Il suo punto di forza sta nel gameplay, dove le meccaniche di pascolo, al loro meglio, creano un flusso quasi ipnotico da cui è difficile staccarti. Per uno sparatutto, gli sviluppatori hanno inserito anche diverse modalità di gioco. Oltre alla modalità Arcade, c'è la Modalità Arrange (una versione alternativa leggermente più semplice della modalità Arcade), la Modalità Missione (circa cinquanta missioni diverse da completare... o sopravvivere!), Modalità Carovana (inseguimento dei punteggi alti), Modalità Infinita e una modalità allenamento.

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In altre parole, c'è molto da fare per chi si appassiona.

Psyvariar 3 è un gioco di nicchia all'interno di un genere già di nicchia. Questo è un titolo che sa esattamente a quale pubblico si rivolge: il tipo di appassionati di sparatutto che si sono innamorati dei vecchi giochi Psyvariar usciti intorno al cambio del millennio, e che da allora aspettano un nuovo shoot 'em up con lo stesso gameplay super-aggressivo. Se appartieni a questo gruppo ristretto, Psyvariar 3 è Natale, Eid e Hanukkah tutti in uno. Per tutti gli altri, potrebbe sembrare solo un sacco di patate.