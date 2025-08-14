PUBG: Battlegrounds sta abbandonando il supporto per PS4 e Xbox One

HQ

Nonostante il numero ancora massiccio di giocatori che utilizzano frequentemente una PlayStation 4 e una Xbox One, ora che siamo quasi cinque anni in questa attuale generazione di hardware, stiamo vedendo sempre più sviluppatori ed editori allontanarsi dalle console di ultima generazione. Questo è in parte per essere in grado di personalizzare i giochi e migliorarli nella misura consentita dall'hardware più recente, vedendoli sbocciare su sistemi più moderni. L'ultimo del gruppo è Krafton e PUBG: Battlegrounds Team, che ha rivelato che il battle royale sta abbandonando il supporto PS4 e Xbox One.

In un post sul blog, è stato rivelato che il 13 novembre PUBG su console non sarà più supportato su PS4 e Xbox One, e che invece sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X/S. Il motivo è spiegato come segue:

"Questo cambiamento è un passo necessario verso l'allineamento di PUBG Console con le console di ultima generazione. Per fornire ai nostri giocatori un ambiente di gioco più stabile su console e garantire un'esperienza più fluida e fluida con i futuri aggiornamenti, abbiamo deciso di passare alle console di ultima generazione. Dopo questa transizione, i giocatori su console vedranno una grafica migliorata e frame rate più stabili. Inoltre, prevediamo di ridurre i problemi di arresto anomalo in corso attraverso ottimizzazioni relative alla memoria".

A differenza di alcuni giochi che abbandonano costantemente le funzionalità, PUBG semplicemente non sarà scaricabile né giocabile su PS4/Xbox One dal 13 novembre, il che significa che se sei un giocatore di PUBG su console, hai circa tre mesi per passare all'ultimo lotto di console per continuare a cercare Chicken Dinners.

Dopo la transizione, possiamo aspettarci che le edizioni PS5 e Xbox Series X/S abbiano specifiche aggiornate che influiscono sulla risoluzione e sulla frequenza dei fotogrammi. Presto, possiamo aspettarci che il gioco funzioni come segue sui sistemi current-gen.

Xbox Series S:



Risoluzione - 1080p/1440p



FPS - 60 fps/30 fps



Xbox Series X:



Risoluzione - 2160p



Sparatutto in prima persona - 60 fps



PS5:



Risoluzione - 1440p



Sparatutto in prima persona - 60 fps



PS5 Pro:



Risoluzione - 2160p



Sparatutto in prima persona - 60 fps



Va detto che anche Xbox Series X e PS5 Pro (ma non PS5) supporteranno la risoluzione 4K dinamica.

Lo sviluppatore conclude con: "Come accennato in precedenza, questa transizione alle console current-gen non mira solo a fornire un ambiente più stabile, ma anche a prepararsi per aggiornamenti più grandi in futuro. Segna un importante passo avanti per la crescita a lungo termine di PUBG Console e ci consentirà di rispondere più rapidamente alle esigenze in evoluzione dell'ecosistema delle console".