PUBG: Blindspot per lanciare l'Early Access a febbraio

Krafton e PUBG Studios hanno rivelato che il prossimo sparatutto tattico dall'alto, PUBG: Blindspot, arriverà sotto forma di gioco in Accesso Anticipato già il mese prossimo.

Debuttando tra meno di un mese, il 5 febbraio, il gioco arriverà su PC tramite Steam come titolo free-to-play che sarà "plasmato dalla partecipazione continua della comunità."

Offre un'azione intensa 5v5 stilizzata come Counter-Strike e Rainbow Six: Siege ma da una prospettiva dall'alto, ci è stato detto in un comunicato stampa che questa edizione Early Access del gioco presenterà "una serie di miglioramenti, tra cui un'interfaccia utente e qualità visiva migliorata, una reattività dei comandi più raffinata e aggiustamenti di bilanciamento aggiornati pensati per migliorare la profondità tattica complessiva." Considerando la nostra esperienza con il gioco Tempo fa, in uno stato molto più rudimentale, questo sembra sicuramente promettente.

Una volta effettuato il lancio, PUBG Studios promette aggiornamenti mensili che includono il feedback dei giocatori. Non c'è alcuna menzione nella timeline dell'Early Access né su quando il gioco potrebbe debuttare nella sua versione 1.0.