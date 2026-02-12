esports
PUBG: Battlegrounds
PUBG Esports rivela i suoi 12 Global Partner Teams per il 2026
Le varie organizzazioni saranno pilastri nei numerosi tornei previsti per questa stagione.
HQ
Krafton e PUBG Corp hanno annunciato le 12 squadre partner globali che parteciperanno frequentemente ai vari tornei ed eventi previsti per la stagione 2026. In totale, le squadre provengono da tutto il mondo, ma diventeranno molto familiari tra loro poiché spesso si scontrano negli eventi più grandi ed emozionanti dell'anno.
Per quanto riguarda chi compone la collezione Global Partner Teams 2026, sono state selezionate le seguenti 12 organizzazioni:
- 4 Uomini Arrabbiati
- 17Gaming
- La leggenda di chiunque
- DN Soopers
- Pieno senso
- Team Falcons
- Gen.G
- eArena
- Natus Vincere
- Strada di Petrichor
- Menti Contorte
- Virtus.pro
Stiamo ancora aspettando ulteriori informazioni sulla campagna del 2026, ma ci aspettiamo che il primo Circuito dell'anno si tenga a marzo.