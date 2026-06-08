PUBG Global Series Circuit 2 2026: Made in Thailand supera rapidamente la competizione con una vittoria convincente

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Dire che ci sia stato un vincitore chiaro nelle finali del PUBG Global Series Circuit 2 è forse un eufemismo. Tra la squadra seconda classificata di SOOPers e la sedicesima e ultima classificata di Anyone's Legend, c'erano in totale 42 punti, eppure tra SOOPers e la squadra vincitrice in prima classifica, c'erano 84 punti...

Sì, la squadra vincente di Made in Thailand ha dominato ampiamente la competizione, totalizzando un totale di 181 punti nelle 15 partite giocate tra il 5 e il 7 giugno, quattro delle quali sono state vittorie nette.

Questo risultato significa che Made in Thailand torna a casa con 104.000 dollari di premi in denaro, più una grande quantità di PGS Points, fondamentali per ottenere la qualificazione agli eventi principali più tardi nella stagione.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per la PUBG competitiva, la PUBG Nations Cup si terrà dal 23 al 28 giugno a Seoul, Corea del Sud, il che significa che le attività a livello di club saranno sospese poiché l'attenzione si sposterà sulle squadre nazionali.