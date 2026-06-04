PUBG Global Series Circuit 2 Finals Inizia oggi, ecco le 24 squadre qualificate

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Questo fine settimana vedranno molte delle migliori squadre PUBG: Battlegrounds di tutto il mondo sfidarsi in un teso torneo di Finale di Serie per il PUBG Global Series 2026 Circuit 2. L'azione si svolge a Seoul, Corea del Sud, e le squadre qualificate per questo evento conclusivo riuniscono le migliori squadre delle Serie 1 e 2 che si sono svolte nelle settimane precedenti. Uff... è un sacco di 'Serie'.

Il formato prevede la Fase di Sopravvivenza dell'evento che si terrà oggi, seguita dalla Grand Final dal 5 al 7 giugno. Al momento, otto squadre hanno già ottenuto il biglietto per le finali principali, ma le restanti otto che vi parteciperanno saranno determinate oggi, dopo che le 16 squadre della Fase di Sopravvivenza saranno ridotte a sole otto superstiti.

Tenendo questo a mente, potresti chiederti chi sono le 16 squadre della Fase di Sopravvivenza. Se sì, potete vedere queste squadre qui sotto, con l'informazione aggiuntiva che le organizzazioni parteciperanno a cinque partite nel corso del 4 giugno.

Squadre della fase di sopravvivenza delle finali PGS Circuit 2 Series:



Cerberus Esports



Cambia il gioco



Procione Pazzo



eArena



Pieno senso



Furia



Gen.G



JD Gaming



Strada di Petrichor



S2G Esports



SOOPers



Team Falcons



Team Liquid



Team Vitality



GAM x TE



Theerathon Five



Per quanto riguarda le squadre confermate per le finali finali, potete vedere qui sotto le otto squadre qualificate finora.