PUBG Mobile è il titolo più rappresentato alla Esports 2026 Nations Cup

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Sebbene molte delle partite presentate all'Esports Nations Cup in Arabia Saudita a novembre riuniranno una vasta gamma di paesi e regioni, nessuna raggiunge la natura generale dell'evento PUBG Mobile del festival.

Il torneo principale, che inizierà il 3 novembre (un giorno dopo l'apertura ufficiale dell'ENC) e terminerà l'8 novembre, è il più rappresentato dell'intero festival, con 124 regioni e nazioni che hanno registrato squadre per sfidarsi in loro onore. Va detto che questo non significa che 124 squadre viaggeranno a Riyadh a novembre, ma questa cifra somma le varie nazioni e regioni che si sono qualificate per il torneo, con solo 32 che hanno effettivamente ottenuto i biglietti per l'evento principale.

Su questo fronte, ora sappiamo le 32 squadre confermate che parteciperanno all'evento principale di novembre, dato che le qualificazioni in tutto il mondo si sono concluse. In totale, ci sono 12 squadre invitate in base alle classifiche ENC, quattro squadre a invito speciale, due squadre Wildcard e anche 14 squadre qualificate. Per quanto riguarda come sono stati emessi questi inviti, puoi vedere queste informazioni qui sotto.

ENC PUBG Mobile nazioni invitate:



Turchia



Mongolia



Brasile



Pakistan



Myanmar



Vietnam



Thailandia



Nepal



Sud Africa



Stati Uniti



Ucraina



Argentina



Cina (invito speciale)



Corea del Sud (invito speciale)



India (invito speciale)



Giappone (invito speciale)



Kuwait (invito alla regione ospitante)



Da definire (invito di solidarietà)



ENC PUBG Mobile nazioni qualificate regionali: