Pugili provenienti da Uganda e Pakistan scomparvero dopo i Giochi del Commonwealth a Glasgow

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Diversi atleti dei Giochi del Commonwealth 2026, appena terminati, tenutisi a Glasgow, sono scomparsi, come ha confermato martedì la Polizia scozzese. Erano tutti pugili provenienti da Uganda e Pakistan, e non sono tornati a casa dopo la fine dei Giochi domenica scorsa: l'Uganda ha confermato che quattro dei sei membri della squadra di pugilato non erano ancora tornati, e un pugile pakistano non è mai riuscito a salire sull'aereo di ritorno martedì.

È comune che alcuni atleti dei Giochi del Commonwealth, organizzati tra 56 stati dell'ex Impero Britannico, "spariscano", scegliendo di non tornare a casa. Alcuni hanno scelto di chiedere asilo nei paesi in cui si sono svolti i giochi, come è stato il caso di almeno uno dei pugili ugandesi, che ha parlato con l'emittente ugandese NBS Sports dicendo di aver scelto di seguire la propria carriera in un paese che ritenevano offrisse migliori strutture di allenamento e opportunità rispetto al loro paese d'origine.

I Giochi si tengono dal 2014 sia in Australia che in Gran Bretagna. Dopo i Giochi del Commonwealth della Gold Coast 2018 in Australia, le autorità stavano ancora cercando 50 atleti e funzionari un mese dopo la fine della competizione, mentre altri 190 avevano richiesto asilo, ha riportato Reuters.