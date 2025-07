Pulsanti intercambiabili e stick TMR: scopri 8BitDo Pro 3

HQ

8BitDo ha lanciato ufficialmente il suo controller di nuova generazione, il Pro 3, basandosi sull'eredità del Pro 2 del 2021. I principali aggiornamenti includono pulsanti ABXY magnetici e intercambiabili, ideali per layout personalizzati o preferenze specifiche della piattaforma, e cappucci intercambiabili per levette in stile arcade. I moduli joystick ora utilizzano la tecnologia TMR (Tunnel Magneto Resistance), che riduce significativamente la deriva e aumenta sia la precisione che la durata.

La connettività riceve un serio aggiornamento: oltre al Bluetooth, il Pro 3 supporta l'USB cablato e include un dongle wireless a 2,4 GHz che si aggancia ordinatamente all'interno della base in dotazione per l'archiviazione e la ricarica. Introduce anche due "micro" urti extra per le spalle (L4/R4) e grilletti ad effetto Hall con modalità regolabili, ad esempio l'estensione completa per i piloti o la trazione corta per i giochi FPS.

Alimentato da una batteria non rimovibile da 1.000 mAh in grado di garantire fino a 20 ore di gioco, il Pro 3 si ricarica durante l'uso tramite USB. È compatibile con un'ampia gamma di dispositivi: Nintendo Switch (1 e 2), Windows, Android, macOS, SteamOS, iOS e altri. Al prezzo di circa $ 69,99, abbina la qualità anodizzata dell'attrezzatura di prima parte mentre racchiude funzionalità premium, come un pulsante turbo, giroscopio, rombo e paddle posteriori personalizzabili, in un controller che riecheggia l'ergonomia DualSense.

I preordini sono iniziati il 15 luglio 2025 e la disponibilità generale è prevista per il 12 agosto in tre colorazioni di ispirazione retrò: Gray (PS), G Classic (Game Boy) e Purple (GameCube)

Annuncio pubblicitario:

È qualcosa che riceverai?