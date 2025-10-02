Gamereactor

Puma e Sega lanciano una collezione di sneaker di Sonic

Devi andare veloce, sai, e potresti anche farlo con stile.

Tutti sanno che aspetto hanno le iconiche scarpe da corsa di Sonic e probabilmente ne vorrebbero un paio anche loro. Ma a Puma e Sega non importa, dato che il duo ha ora svelato una nuova collaborazione per una collezione di sneaker basata su Sonic e i suoi amici piuttosto che sulle iconiche scarpe rosse e bianche del riccio.

Ci sono tre diversi modelli in totale, con ispirazioni e colori presi dallo stesso Sonic, Shadow e Tails, tutti caratterizzati da un anello attaccato ai lacci. Usciranno il 30 ottobre e, come sempre con prodotti come questi, è probabile che si esauriscano rapidamente, quindi assicurati di metterti in fila se desideri mettere le mani su un paio.

Dai un'occhiata al post di Threads qui sotto e facci sapere quale paio ti piace di più.

