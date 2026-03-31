Puma lancia una collezione di sneaker Pokémon per celebrare il 30° anniversario

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Come sapete, Pokémon festeggia il suo 30° anniversario quest'anno e questo traguardo viene celebrato in diversi modi. Una di queste è una nuova collezione di sneaker sviluppata in collaborazione con Puma, che si presenta in quattro modelli diversi (il che significa che non è solo il colore e il design a distinguerle). Si basano, in ordine, su Espeon, Pikachu, Mimikyu e Umbreon.

Le vendite iniziano il 2 aprile nei negozi di sneaker ben forniti, quindi assicurati di prendere rapidamente il tuo paio se ti interessa, perché queste rarità tendono a esaurirsi molto velocemente, soprattutto nelle taglie standard.

Puoi vedere le scarpe qui sotto.