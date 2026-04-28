Punisher co-creatore e sceneggiatore di La notte in cui morì Gwen Stacy, Gerry Conway, è morto

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In un triste colpo di scena, è stato confermato che il veterano scrittore e editor di fumetti, Gerry Conway, è morto. All'età di 73 anni, la causa esatta della morte di Conway non è ancora stata confermata, ma l'icona del fumetto ha recentemente superato un attacco di cancro al pancreas, che ha portato a numerose ricoveri nel 2022 e nel 2023.

Parlando di questa triste scomparsa, Marvel Comics ha condiviso un necrologio e un messaggio di ringraziamento.

"A nome della sua famiglia, siamo tristi di annunciare che Gerry Conway è venuto a mancare. Gerry è stata un'icona straordinaria nel mondo dei fumetti che ha plasmato la cultura pop stessa. È stato un caro amico, partner e mentore, e i nostri cuori sono con la sua famiglia e i milioni di persone che ha toccato attraverso il suo lavoro."

Per chi non fosse a conoscenza dell'influenza di Conway sui fumetti, è accreditato come co-creatore del Punisher, del clone/variante di Spider-Man Ben Reilly, di Jackal, il primo Ms. Marvel, e come sceneggiatore dell'amato arco di Spider-Man, The Night Gwen Stacy Died. Considerando che Punisher e Ben Reilly (tramite Spider-Noir) stanno per avere estati molto impegnative, questa notizia rende la notizia ancora più tragica la sentire della morte di Conway.

Oltre alla Marvel, Conway ha anche contribuito a modellare alcuni personaggi chiave della DC nel corso degli anni, tra cui la co-creazione di Firestorm, Power Girl, Jason Todd e Killer Croc, con oltre otto anni di esperienza nella scrittura di storie della Justice League. Con Superman e Spider-Man che si incrociano di nuovo quest'anno, va anche detto che Conway ha scritto il primo crossover tra questi due leggendari supereroi, che all'epoca era il primo del suo genere.

Rip in pace, Conway.