Punteggio più basso per Switch 2 Welcome Tour - Il gioco Nintendo con il punteggio più basso degli ultimi dieci anni

Switch 2 Welcome Tour, la demo a pagamento mal mascherata di Nintendo, è diventato rapidamente uno dei loro giochi con il punteggio peggiore da molto tempo, con un punteggio Metacritic di appena 54 su 100. È il punteggio più basso per un gioco Nintendo degli ultimi dieci anni, e giustamente. Le critiche sono state rivolte principalmente al prezzo, £ 7,99 per qualcosa che avrebbe dovuto essere gratuito, per un mix di demo tecniche e manuali digitali che richiedono anche di investire denaro in accessori se si vogliono completare tutte le "sfide" del gioco.

Non perdetevi la nostra recensione, che potete leggere qui, dove lo abbiamo descritto come dotato di "interattività limitata".

Hai provato Switch 2 Welcome Tour e cosa ne pensi?