Punxsutawney Phil prevede altre sei settimane d'inverno per gli Stati Uniti in occasione del Giorno della Marmotta

HQ

Punxsutawney Phil, il famoso marmotta della Pennsylvania occidentale, è uscito dalla sua tana lunedì e ha visto la sua ombra, prevedendo altre sei settimane d'inverno per gli Stati Uniti. L'annuncio arriva dopo un inizio di stagione difficile, soprattutto lungo la costa est, dove neve e temperature gelide sono rimaste fino a febbraio.

La cerimonia annuale a Punxsutawney, che si tiene dal 1887, attira folle da tutto il paese. I funzionari con il cilindro decidono se Phil nota la sua ombra, una tradizione radicata nelle usanze dei Pennsylvania Dutch. Mentre altri marmotte, come Wiarton Willie del Canada, prevedevano una primavera precoce, il segnale di Phil ha rafforzato le aspettative di un freddo continuo.

Punxsutawney Phil // Shutterstock

Nonostante la fama di Phil, i meteorologi avvertono che il curriculum della marmotta è tutt'altro che affidabile. Le statistiche della NOAA indicano la precisione di Phil intorno al 35 percento (dai un'occhiata alle sue previsioni per il 2025). Al contrario, alcune marmotte locali, come il Chuck di Staten Island, hanno un tasso di successo molto più alto nel prevedere le tendenze stagionali. Tuttavia, Phil rimane un'icona culturale amata, sostenuto dalla popolarità del film del 1993 Groundhog Day.

Inoltre, le previsioni scientifiche supportano le prospettive cupe di Phil per le prossime settimane. Si prevede che le temperature rimarranno tra i 10 e i 15 gradi sotto la media in gran parte del Nord-Est e del Mid-Atlantic, con neve e forti venti che persisteranno per tutto il fine settimana. Pur non essendo magici, queste proiezioni suggeriscono che gli americani dovrebbero prepararsi a un lungo periodo di tempo invernale...